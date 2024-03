Basket, successo esterno per Treviso in Serie A. La Dolomiti Energia Trentino prevale in casa sulla Dinamo Sassari

Vanno in archivio le prime due partite valevoli per la ventiquattresima giornata della Serie A di basket 2023-2024 ovvero Pistoia-Treviso e Trento-Sassari. Andiamo a scoprire insieme come sono andati questi anticipi.

ESTRA PISTOIA-NUTRIBULLET TREVISO 83-84

La Nutribullet conquista una vittoria importante in ottica salvezza battendo l’Estra Pistoia per 83-84. Avvio di match equilibrato (7-6), con Bowman ed Olisevicius che danno il +8 agli ospiti. Ogbeide ed Hawkins accorciano per i padroni di casa (17-19), con D’Angelo Harrison che chiude il primo quarto sul 19-24. Nella seconda frazione la Nutribullet innesta le marce alte e va a +9 (21-30), ma Della Rossa e Wheatle guidano la reazione toscana fino al -2 (30-32). Moore dà il vantaggio all’Estra (35-34), con Treviso che risponde subito e va a +5 alla seconda sirena (38-43). Nella ripresa Pistoia pareggia i conti (45-45), con i padroni di casa che sembrano aver preso le misure portandosi a +5 (54-49) con Wheatle e Varnado. I veneti accennano ad una reazione, ma dopo 30’ è ancora avanti l’Estra (60-58). Nel quarto conclusivo il match rimane ancora equilibrato (62-62), con Treviso che riesce ad aumentare l’intensità per portarsi a +7 con D’Angelo Harrison (67-73). La Nutribullet conserva un margine di sicurezza (70-77), ma l’Estra non molla fino alla fine e risale la china, ma Robinson e Bowman non tremano dalla lunetta: finisce 83-84, con Treviso che fa saltare il fattore campo.

TOP SCORER

Pistoia: Moore 16, Ogbeide 15, Willis e Varnado 14

Treviso: Harrison 20, Bowman 15, Olisevicius 14

DOLOMITI ENERGIA TRENTINO-BANCO DI SARDEGNA SASSARI 87-76

La Dolomiti Energia Trentino non trema in casa e vince nettamente contro la Dinamo Sassari per 87-76. Avvio di match tutto di marca bianconera (11-2), con il Banco di Sardegna che fatica a rimanere in scia all’Aquila (18-9). Alessandro Cappelletti si mette in proprio e suona la carica fino al -6, ma Hubb in transizione ed una bomba di Toto Forray – che tocca le 600 presenze in maglia trentina – fissano il punteggio sul 28-15 alla prima sirena. Nel secondo quarto la Dinamo piazza un break di 0-7 per accorciare, ma la Dolomiti Energia risponde allo stesso modo volando a +11 (41-30). I liberi di Bilogha e Gombauld valgono il 43-32 con cui si va negli spogliatoi per il riposo di metà partita. Nella ripresa la Dinamo prova ad aumentare l’intensità accorciando con Charalampopoulos, ma Niang e Biligha replicano per Trento (47-38). Gli uomini di coach Paolo Galbati aggiornano il massimo vantaggio a +14 (54-40), con Tyree che d’orgoglio spara la bomba del 67-53 alla mezz’ora. L’asse Stefano Gentile-Kruslin produce i canestri del -9 Dinamo (70-61), ma le fiammate di un sempre efficace Hubb e di Grazulis – ben coadiuvati da Paul Biligha – consentono a Trento di amministrare il margine fino alla sirena conclusiva per il 87-76 con cui esultano di fronte al pubblico amico.

TOP SCORER

Trento: Hubb 21, Grazulis 14, Mooney 11

Sassari: Tyree 20, Cappelletti 17, Diop e Gombauld 10