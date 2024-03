Basket, Ettore Messina: “Abbiamo continuato a lottare nella massima difficoltà, situazioni che possono invertire una stagione”

Ettore Messina non nasconde la sua grande soddisfazione per un epilogo di Olimpia Milano-Fenerbahce che, per una volta, è diverso da quanto si è spesso visto in quest’annata. L’EA7, infatti, riesce a portare a casa un confronto fondamentale per sperare di arrivare ai play-in di Eurolega 2023-2024.

Queste le parole del coach milanese in sala stampa e riportate dal sito della società: “Abbiamo battuto una squadra molto forte, profonda, con tanti grandi tiratori, una seria candidata alla vittoria finale secondo me. Abbiamo giocato almeno due quarti davvero molto bene, poi ad un certo punto è subentrata la stanchezza, ma la chiave è che abbiamo continuato a lottare e competere nei momenti di massima difficoltà. Alla fine, ambedue le squadre si sono affidate ai loro giocatori di maggior talento, con giocate individuali, noi abbiamo eseguito un paio di stop in più in difesa e vinto la partita“.

Il vento di fiducia continua: “Queste sono le situazioni che possono invertire una stagione, ma non faccio previsioni perché finora abbiamo fatto fatica. Stefano Tonut e Alex Poythress ci hanno dato una mano importante. Tonut è entrato in partita faticando ma è stato molto più aggressivo nel secondo tempo, in difesa e nel tirare. Poythress si è fatto trovare pronto dopo un lungo periodo senza giocare. Sapevamo che venendo da un impegno pesante magari Kyle Hines avrebbe fatto fatica e che l’energia di Alex avrebbe potuto esserci utile. E’ stato così e spero che possa continuare“.

I prossimi impegni di Milano in Europa, ora, sono quelli di giovedì 28 marzo in casa dello Zalgiris Kaunas, venerdì 5 aprile nel derby tricolore con la Virtus Bologna e, infine, giovedì 11 quando ci sarà la visita a Belgrado contro il Maccabi Tel Aviv, che lì gioca a porte chiuse.