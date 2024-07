Basket, l’Italia U17 si arrende in finale agli imbattibili Stati Uniti. Fantastico argento degli azzurrini al Mondiale

La missione era veramente impossibile, ma già essere arrivati a questa partita era motivo di enorme orgoglio per l’Italia Under 17. Nella finale del Mondiale gli azzurrini sono stati sconfitti dagli USA per 129-88, conquistando comunque una storica medaglia d’argento. Gli americani hanno dimostrato per tutta la rassegna iridata di essere semplicemente inavvicinabili, con l’Italia che ha fatto davvero il massimo, risultando la squadra che ha segnato più punti in una partita agli Stati Uniti. Ennesima dimostrazione della fantastica rassegna iridata della squadra di coach Giuseppe Mangone.

Il miglior marcatore degli azzurri è stato Achille Lonati, che ha concluso con 20 punti ed un incredibile 6/6 dall’arco. Davvero eccellente la prestazione di Maikcol Perez, che ha messo a referto 18 punti, 8 rimbalzi e 8 assist. Bella partita anche di Adrian Mathis, autore di 18 punti. Per gli USA fenomenali le prove di Koa Peat e Cameron Boozer, rispettivamente con 26 e 24 punti.

Dopo un avvio anche parzialmente equilibrato (5-10), arriva un parziale devastante degli Stati Uniti da 13-0 propiziato da Dybantsa e Peat. Gli americani sono in pieno controllo della partita, ma comunque l’Italia ha un bel finale di primo quarto con Lonati, con gli azzurri che sono sotto di 13 punti alla prima sirena (19-32). Il 10-0 con cui parte il secondo quarto fa calare il sipario sulla sfida con larghissimo anticipo. L’Italia prova a fare la sua partita, ma gli USA sono veramente di un altro pianeta e chiudono all’intervallo in vantaggio 73-36.

Al rientro dagli spogliatoi l’Italia prova comunque a tenere il ritmo degli americani. Trascinati da un eccezionale Perez, gli azzurri riescono anche a chiudere in parità il terzo quarto (27-27). Negli ultimi dieci minuti sale di livello anche Mathis per l’Italia, che comunque risponde colpo su colpo agli americani. Un altro quarto eccellente degli azzurrini, con gli americani che alla fine festeggiano il titolo mondiale, chiudendo 129-88.

IL TABELLINO DELLA PARTITA

ITALIA – USA 88-129 (19-32, 17-41, 27-27, 25-29)

Italia: Hassan, Perez 18, Mathis 18, Nistrio 2, Granai, Carnevale, Suigo 9, Lonati 20, Garavaglia 12, Accorsi 3, Ceccato 6, Angeletti

USA: Peat 26, Cay. Boozer 2, Holt 6, Dybantsa 14, Mandaquit, Smith Jr 5, Haralson 8, Cenac 8, Cam. Boozer 24, McCoy 13, Stokes 17, Toombs 6