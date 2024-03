Rugby, Sei Nazioni 2024: match point Irlanda, la Francia tifa Inghilterra

Torna il Sei Nazioni 2024 e questo weekend si disputa la quarta giornata del torneo continentale. Si parte da Italia-Scozia, con i britannici obbligati a vincere per mantenere, almeno per un paio di ore, intatte le speranze di vincere il titolo. Sabato, poi, si giocherà il big match tra Inghilterra e Irlanda, mentre domenica sarà la volta di Galles-Francia.

L’Irlanda si presenta a Twickenham a punteggio pieno, con 15 punti e tre vittorie su tre ottenute sin qui. È l’unica squadra imbattuta e se dovesse battere l’Inghilterra con bonus conquisterebbe matematicamente il titolo, al di là degli altri risultati di giornata. Contro, però, un’Inghilterra all’ultima spiaggia che deve vincere per ricucire il gap e provare a riaprire un torneo che sembra ormai deciso.

INGHILTERRA – IRLANDA

Inghilterra: 15 George Furbank, 14 Immanuel Feyi-Waboso, 13 Henry Slade, 12 Ollie Lawrence, 11 Tommy Freeman, 10 George Ford, 9 Alex Mitchell, 8 Ben Earl, 7 Sam Underhill, 6 Ollie Chessum, 5 George Martin, 4 Maro Itoje, 3 Dan Cole, 2 Jamie George, 1 Ellis Genge

In panchina: 16 Theo Dan, 17 Joe Marler, 18 Will Stuart, 19 Chandler Cunningham-South, 20 Alex Dombrandt, 21 Danny Care, 22 Marcus Smith, 23 Elliot Daly

Irlanda: 15 Hugo Keenan, 14 Calvin Nash, 13 Robbie Henshaw, 12 Bundee Aki, 11 James Lowe, 10 Jack Crowley, 9 Jamison Gibson-Park, 8 Caelan Doris, 7 Josh van der Flier, 6 Peter O’Mahony, 5 Tadhg Beirne, 4 Joe McCarthy, 3 Tadhg Furlong, 2 Dan Sheehan, 1 Andrew Porter

In panchina: 16 Ronan Kelleher, 17 Cian Healy, 18 Finlay Bealham, 19 Iain Henderson, 20 Ryan Baird, 21 Jack Conan, 22 Conor Murray, 23 Ciaran Frawley

Domenica, invece, a Cardiff scenderanno in campo Galles e Francia. I britannici sono fuori dai giochi, ma puntano al successo per allontanarsi dall’ultimo posto in classifica e superare gli stessi francesi in classifica. I Bleus, invece, arrivano dal brutto pareggio contro l’Italia, sono matematicamente ancora in corsa per il titolo, ma questo Sei Nazioni sta diventando sempre più una via crucis per i transalpini, che vorranno vincere per ritrovare quella credibilità che sta lentamente scivolando via.

GALLES – FRANCIA

Galles: 15 Cameron Winnett, 14 Josh Adams, 13 Joe Roberts, 12 Owen Watkin, 11 Rio Dyer, 10 Sam Costelow, 9 Tomos Williams, 8 Aaron Wainwright, 7 Tommy Reffell, 6 Dafydd Jenkins, 5 Adam Beard, 4 Will Rowlands, 3 Keiron Assiratti, 2 Ryan Elias, 1 Gareth Thomas

In panchina: 16 Elliot Dee, 17 Corey Domachowski, 18 Dillon Lewis, 19 Alex Mann, 20 Mackenzie Martin, 21 Gareth Davies, 22 Ioan Lloyd, 23 Mason Grady

Francia: 15 Leo Barre, 14 Damian Penaud, 13 Gaël Fickou, 12 Nicolas Depoortere, 11 Louis Bielle-Biarrey, 10 Thomas Ramos, 9 Nolann Le Garrec, 8 Gregory Alldritt, 7 Charles Ollivon, 6 François Cros, 5 Emmanuel Meafou, 4 Thibaud Flament, 3 Uini Atonio, 2 Julien Marchand, 1 Cyril Baille

In panchina: 16 Peato Mauvaka, 17 Sebastien Taofifenua, 18 Georges-Henri Colombe, 19 Romain Taofifenua, 20 Alexandre Roumat, 21 Paul Boudehent, 22 Maxime Lucu, 23 Yoram Moefana