Basket, Varese piega l’ERA Nymburk in Europe Cup e centra la semifinale! Brown e Besson decisivi

L’Itelym Varese si conferma in gara-2 dei quarti di finale dei playoff di FIBA Europe Cup 2024 e centra la semifinale! I lombardi piegano i cechi dell’ERA Nymburk per 91-76 dopo il 69-80 della gara di andata, ed incroceranno nel prossimo turno i turchi del Bahcesehir. 17 punti di uno scatenato Gabe Brown insieme ai 16 di Hugo Besson, con 12 punti di Nico Mannion e 10 di Davide Moretti. 8 punti per Tomas Woldetensae, mentre il miglior realizzatore per gli uomini di coach Francesco Tabellini è Jitairous Gordon con 15 punti.

Buon avvio dei padroni di casa con Nico Mannion e Gabe Brown (12-5), con Senhal e Stephens che accorciano per gli ospiti (14-12). Nel finale di primo quarto la partita sale di tono, con le due squadre che lottano punto a punto (16-15). Ci pensano Ulaneo e McDermott a dare un piccolo strappo con un mini-break di 5-0 (21-15), mentre Nico Mannion dalla lunetta fissa il punteggio sul 24-15 dopo 10’.

Nel secondo quarto il Nymburk prova a reagire (26-18), con Besson glaciale dalla lunga distanza che riporta Varese sopra la doppia cifra di vantaggio (29-18). I cechi non vogliono perdere contatto dai lombardi (32-26), rimanendo a due possessi pieni di distanza grazie al piazzato di Stephens (34-28). L’Itelyum torna a premere sull’acceleratore con un alley oop di Spencer su assist di Mannion e la bomba di Davide Moretti (41-34). Il playmaker ex Golden State Warriors pesca McDermott per la schiacciata (43-34), con Brown che inchioda per il 45-35 con cui si chiude il primo tempo.

Break degli ospiti in avvio di ripresa (45-39), ma Gabe Brown scalda il pubblico di casa dall’arco (48-39). Il numero 44 ha la mano caldissima dalla lunga distanza (51-39), con coach Francesco Tabellini che si becca un fallo tecnico – Davide Moretti segna il libero (52-39). L’asse tutto azzurro Mannion-Moretti funziona a meraviglia (55-39): Varese non intende calare l’intensità, ma l’ERA accenna una reazione con un mini-parziale di 5-0 (55-45). Sale in cattedra anche Tomas Woldetensae grazie a cinque punti in fila (65-51), con la tripla di Sehnal che porta il punteggio sul 67-54 alla terza sirena.

Hugo Besson si mette in proprio con due triple consecutive per il 73-55: Varese non molla la presa ed incrementa il margine, con Nico Mannion che appoggia il pallone del +20 (75-55). Kovar batte un colpo per il Nymburk (76-57), con Nicolò Virgilio che schiaccia su assist di Woldetensae (80-57). L’ala tricolore segna anche da lontano (83-59), con Gordon che in virata prova a scuotere i compagni (83-63) quando si entra nei 4’ finali del match. Elisee Assui è perfetto dall’arco (88-66), emulato poco dopo da Virginio sul passaggio di un Tomas Woldetensae ispirato (91-66). Thomas Mathon completa il 2+1 per il 91-76 con cui Varese vince di fronte al pubblico amico e centra l’accesso alla semifinale di FIBA Europe Cup!

IL TABELLINO DEL MATCH

*ITELYUM VARESE-ERA NYMBURK 91-76 (24-15, 21-20, 22-19, 24-22)

Varese: Assui 3, Besson 16, McDermott 10, Virginio 5, Woldetensae 8, Brown 17, Mannion 12, Moretti 10, Spencer 2, Ulano 8.

Nymburk: Bell 11, Mathon 13, Novak, Rylich, Stephens 13, Bohacik, Gordon 15, Kovar 4, Kriz 8, Sanders ne, Sehnal 12, Tuma.