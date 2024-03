Basket: le strade dell’Olimpia Milano e di Rodney McGruder si separano

Dopo meno di tre mesi di attività, Rodney McGruder saluta l’Olimpia Milano. Il cestista statunitense infatti, arrivato lo scorso 10 gennaio alla coorte di Ettore Messina, è infatti rientrato in patria per impegni personali risolvendo il suo contratto con il club.

Motivi personali: McGruder lascia l’Olimpia La Pallacanestro Olimpia Milano comunica di aver consentito a Rodney McGruder di rientrare immediatamente negli Stati Uniti per motivi personali. Il club ha apprezzato la sua professionalità e gli augura il meglio per il suo futuro. pic.twitter.com/zdh91rgWuH — Olimpia Milano (@OlimpiaMI1936) March 13, 2024

Per il finale di stagione, fra il tentativo di arrivare ai playoff di Eurolega e quello di difendere il titolo tricolore nella corsa scudetto, le “Scarpette Rosse” potranno contare su un elemento in meno all’interno del proprio roster.

In passato Rodney McGruder ha vestito, in NBA, le casacche dei Los Angeles Clippers e dei Detroit Pistons, vedremo se nei prossimi mesi la guardia troverà un nuovo contratto oltreoceano o se farà ritorno in Europa.