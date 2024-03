NBA, i risultati della notte (6 marzo): Cavs in volata sui Celtics, 22 per Fontecchio ma Pistons ko

Un’altra nottata piena di basket con la NBA, che si sta avviando verso la parte finale della propria stagione regolare. Nel match di cartello della serata i Cleveland Cavaliers giocano lo scherzetto ai Boston Celtics primi della classe (e già in post season) e li battono con il punteggio di 105-104; senza Donovan Mitchell, è Dean Wade il protagonista con 23 punti e la schiacciata a 19 secondi che mette in calce il punteggio finale, mentre Jayson Tatum (26+13) fallisce quasi sulla sirena il tiro della vittoria.

Colpo degli Indiana Pacers in casa dei Dallas Mavericks con il punteggio di 120-137; per la squadra di Rick Carlisle, ex della partita, ci sono nove giocatori in doppia cifra con Myles Turner capofila a 20, per Dallas è inutile la quarta tripla doppia in fila di Luka Doncic da 39 punti, 10 rimbalzi e 11 assist (la terza con almeno 30 punti segnati), con lo sloveno visibilmente frustrato durante la partita.

Successo abbastanza comodo anche per i Miami Heat, che con i 26 punti di Jimmy Butler superano di slancio i Detroit Pistons per 118-110; per la franchigia del Michigan non bastano i 22 punti dalla panchina di Simone Fontecchio con 5/12 da tre punti, secondo miglior realizzatore della squadra alle spalle di Cade Cunningham e vicinissimo al suo career high di 23 firmato lo scorso anno.

Scivolone interno dei Denver Nuggets, che va ko contro i Phoenix Suns, sempre pericolosissimi in singola partita: nel 107-117 finale decisivi i 35 punti di Kevin Durant in quasi 44 minuti, oltre alla prova da sogno di Grayson Allen da 28 punti e 8/12 da tre punti, la franchigia dell’Arizona mette così due partite tra sé ed il settimo posto, il primo al di fuori dall’accesso diretto ai playoff. Inutili per i campioni in carica i 28 di Jamal Murray e i 25+16 di Nikola Jokic, ma il primo posto ad ovest rimane ancora a portata di mano.

Vittoria comoda per i New Orleans Pelicans, che sotterrano per 98-139 i Toronto Raptors, protagonista inatteso Trey Murphy III con 34 punti e 10/14 da tre punti, mentre gli Atlanta Hawks (senza Trae Young) mettono lo sgambetto ai New York Knicks con il punteggio di 100-116.

I Philadelphia 76ers continuano a faticare senza Embiid e vanno ko in casa dei Brooklyn Nets, mentre Paolo Banchero è protagonista del successo degli Orlando Magic in casa degli Charlotte Hornets, i suoi 22 punti permettono alla franchigia della Florida di inanellare la quarta vittoria in fila ed il quarto posto ad est. Gli Houston Rockets vincono il derby texano con i San Antonio Spurs: nel 114-101 finale il proscenio è tutto per Alperen Sengun, che firma il career high con 45 punti e 16 rimbalzi, serata storta per Victor Wembanyama con 10+11 e solo il 40% al tiro.

NBA, RISULTATI 6 MARZO

Charlotte Hornets-Orlando Magic 89-101

Toronto Raptors-New Orleans Pelicans 98-139

New York Knicks-Atlanta Hawks 100-116

Miami Heat-Detroit Pistons 118-110

New Jersey Nets-Philadelphia 76ers 112-107

Cleveland Cavaliers-Boston Celtics 105-104

Houston Rockets-San Antonio Spurs 114-101

Dallas Mavericks-Indiana Pacers 120-137

Denver Nuggets-Phoenix Suns 107-117