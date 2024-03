Basket femminile: Sassari fatica un tempo, ma poi batte il Sanga Milano

Si è appena concluso l’anticipo della ventunesima giornata della Serie A1 femminile di basket e in campo sono scese Sassari e Sanga Milano. Per le sarde la chance di agganciare, almeno momentaneamente, la zona playoff e uscire da quella playout, mentre le milanesi erano alla disperata ricerca di un colpaccio per allungare su Battipaglia e restare, invece, in zona playout. Ecco come è andata.

Primo quarto che vede le padrone di casa provare subito a scavare un gap contro Milano, ma la Sanga non alza bandiera bianca e resta in scia, seppur a distanza. A distanza anche la battaglia al tiro tra Joens e Tulonen, migliori marcatrici nel primo quarto, ma nel finale del quarto Sassari allunga di nuovo con Togliani e si va al primo stop sul 25-15.

Sanga Milano che, però, non vuole cedere subito e nella prima metà del secondo quarto risponde punto a punto a Sassari e, anzi, prova anche a ridurre in parte il gap subito. E le lombarde ricuciono il divario punto a punto, arrivando fino al -2 a 2’45” dal riposo. Prova a reagire Sassari, ma Urbaniak Dornstauder firma il -1 e si va al riposo lungo con Sassari in vantaggio 42-39.

Ma il match si chiude praticamente qui, con Sassari che nel terzo quarto cambia ritmo, allunga poco alla volta, ma inesorabilmente, e in dieci minuti riporta il vantaggio in doppia cifra, andando all’ultimo stop sul 63-52. Non riesce a reagire il Sanga Milano, pur non crollando negli ultimi dieci minuti, e Sassari alla fine si impone per 82-68, con Urbaniak Dornstauder top scorer con 22 punti, ma non basta alle milanesi.