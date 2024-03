Calcio a 5, Olimpus Roma ancora a segno. Pomezia e Came Treviso si rilanciano per i playoff

Calato il sipario sugli incontri di questo sabato del 26° turno della Regular Season di Serie A di calcio a 5. Una giornata nella quale non è mutata una tendenza, ovvero quella della serie vincente dell’Olimpus Roma. La formazione di Daniele D’Orto è andata a Orte, nel derby laziale, regolando con il punteggio di 3-1 l’Active Network. Decisivi Marcelinho e Cutrupi con una doppietta.

Fortitudo Pomezia e Came Treviso sono intenzionate a portare avanti il loro progetto nei playoff. La squadra di Maurizio Grassi è stata in grado di cambiare lo spartito in 50” contro il Sandro Abate Avellino, passando dal 2-3 al 4-3 grazie alla premiata ditta Miguel Angelo-Micheletto. Al PalaCicogna, i trevigiani di Sylvio Rocha hanno ritrovato il filo del discorso interrotto. Belsito e Turk sono stati fondamentali nel 3-1 allo Sporting Sala Consilina.

Nelle altre partite di questo quintultimo turno della stagione regolare, la L84 ha rispettato il pronostico e a Ciampino ha fatto valere il proprio peso offensivo con un perentorio 7-2. Una grande dimostrazione di forza della compagine piemontese nella trasferta laziale.

SERIE A NEW ENERGY – 26ª GIORNATA

SABATO 16 MARZO – ORE 14.30

CIAMPINO FUTSAL-L84 2-7

ACTIVE NETWORK-OLIMPUS ROMA 1-3

CAME TREVISO-SPORTING SALA CONSILINA 3-1

FORTITUDO POMEZIA-SANDRO ABATE 4-3