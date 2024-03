Basket, Donte DiVincenzo vuole l’Italia: “Mi metto a disposizione per i prossimi anni”

Si chiude una porta e se ne apre un’altra? Dopo il “no” di Paolo Banchero all’azzurro, un’altra stella del panorama NBA potrebbe vestire nel prossimo futuro la maglia dell’Italia. Si tratta di Donte DiVincenzo, guardia e uno dei principali riferimenti dei New York Knicks.

Il 27enne originario di Newark sta vivendo forse la stagione migliore della carriera a New York e in un’intervista a La Gazzetta dello Sport, è tornato a parlare del tema della maglia azzurra: “Il mio agente sta parlando con la federazione, ci sono naturalmente delle pratiche burocratiche da sbrigare e mio padre, la cui famiglia viene dall’Abruzzo, ci sta lavorando. Io ovviamente penso alla stagione con i Knicks ma devo dire che ho una gran voglia di misurarmi con la pallacanestro Fiba e covo da sempre il desiderio di giocare con la Nazionale Italiana, sarebbe davvero stupendo poter rappresentare il Paese originario di buona parte della mia famiglia“.

Per DiVincenzo la Nazionale non è un progetto a breve termine: “Io voglio dare la mia disponibilità nel medio e lungo termine, non mi interessa fare un’estate in Nazionale e poi salutare tutti, voglio mettermi a disposizione per i prossimi anni. Da tanto considero l’idea di giocare in Nazionale nella off-season come una grande opportunità per me e intendo farlo a lungo, se ne avrò la possibilità“.