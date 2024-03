Basket, derby lombardo tra Olimpia Milano e Varese in Serie A. Trasferta a Sassari per la Virtus Bologna

Archiviata la Coppa Italia – con il successo della GeVi Napoli – e la prima finestra delle Qualificazioni ad EuroBasket 2025, è il momento per la Serie A di riprendere il cammino con la ventunesima giornata della regular season 2023-2024. Andiamo a presentare brevemente cosa ci attende nel weekend imminente.

Previsto un solo anticipo il sabato sera alle ore 20:30 tra l’Unahotels Reggio Emilia e la Dolomiti Energia Trentino: entrambe le squadre cercano il riscatto dopo la kermesse di Torino, con gli emiliani usciti in semifinale contro Napoli e l’Aquila sconfitta nettamente nei quarti dall’Olimpia Milano. Il primo lunch-match di domenica 3 marzo vede la Virtus Bologna affrontare al PalaSerradimigni di Sassari la Dinamo: le V-nere vogliono provare ad agganciare la Germani Brescia in vetta alla classifica, con il Banco di Sardegna alla ricerca di continuità di risultati in Serie A. Mezz’ora più tardi, alle 12:30, ecco la vincitrice della Coppa Italia ovvero la GeVi Napoli ospitare tra le mura amiche la Nutribullet Treviso per festeggiare insieme al pubblico di casa la vittoria di Torino.

Alle ore 17:00 arriva una classica del basket italiano ovvero il derby lombardo tra l’Olimpia Milano e l’Openjobmetis Varese: i meneghini non vogliono perdere terreno da Virtus Bologna e Germani Brescia, mentre Varese cerca punti importanti per risalire la china. Alle 17:30 la Happy Casa Brindisi attende la Vanoli Cremona, con i pugliesi che devono fare risultato pieno per cercare di ridurre il gap in classifica – brindisini all’ultimo posto in graduatoria. Passando poi alle ore 18:00, la Givova Scafati sfida l’Umana Reyer Venezia: i campani vogliono riscattare il ko dell’ultimo turno contro la Virtus Bologna, mentre gli oro-granata puntano a rimanere in scia alle migliori.

L’Estra Pistoia alle ore 18:15 si troverà di fronte una Betram Tortona decisamente in forma: i piemontesi sembrano aver trovato la quadra dall’arrivo di coach De Raffaele, con i toscani che invece cercano di mantenere il contatto con il gruppo che lotta per l’accesso ai play-off. L’ultimo match della giornata previsto alle ore 19:00 contrappone la Carpegna Prosciutto Pesaro alla Germani Brescia: i marchigiani sono alla ricerca del primo successo di ‘Meo’ Sacchetti dal suo arrivo, mentre la Germani vuole continuare a guardare tutti dall’alto in classifica.