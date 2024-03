Basket femminile: Brixia volante nel finale, Battipaglia sconfitta nell’anticipo della 20a di Serie A1

L’RMB Brixia Basket tenta di tenere più che vive le proprie speranze di arrivare ai playoff scudetto. Con la vittoria di stasera, non facile, sull’O.ME.P.S. Battipaglia nell’anticipo della 20a giornata di Serie A1, infatti, si porta a quota 14 in classifica, staccando temporaneamente Roma in attesa dei match domenicali. Nel 78-69 odierno si distinguono Madeleine Garrick, Vasiliki Louka e Carlotta Zanardi (22, 18 e 17 punti rispettivamente; per la prima anche 13 rimbalzi). Per le ospiti 14 di Elisa Policari Faustini e Paola Ferrari.

Il fuoco della lotta è acceso fin da subito, con da una parte Garrick e dall’altra Yurkevichus che spingono sull’acceleratore. La coppia Johnson-Ferrari, con l’aiuto di Seka, riesce a riequilibrare le cose mentre, dall’altra parte, si mette in evidenza anche Tassinari. Risultato: 23-21 Brixia dopo 10′.

Il primo tentativo di affondo l’RMB lo piazza con la coppia Zanardi-Louka, arrivando fino al 31-23. Rispondono Johnson e (dall’arco) Policari Faustini per il 31-28. Proprio l’ultima arrivata nel roster battipagliese tira fuori gli artigli e lancia le compagne fin sul 34-38. L’ultima parola ce l’ha però la squadra di casa: segna Louka a 5″ dall’intervallo e 43-41.

L’inizio del terzo periodo si trasforma in un vero e proprio Zanardi-Johnson, con Policari Faustini che s’inserisce per la tripla del 49-50. Si rimane punto a punto, con Louka che prova a dare alla squadra di casa un altro piccolo allungo sul 57-52, solo per vedere Seka segnare in sospensione poco dopo. A 10′ dal termine è 57-54.

Alla ripartenza, Louka, Garrick e Skoric colpiscono, stavolta per davvero, e dopo 3′ è 64-56 Brixia. L’O.ME.P.S. lancia un paio di sussulti con Potolicchio, ma Louka, Garrick e Zanardi in attacco riescono a gestire perfettamente la situazione. Questo è anche di aiuto sul fronte difensivo, nella necessità riuscita di lasciare l’RMB con margine sufficiente. Finisce 78-69.

RMB BRIXIA BASKET-O.ME.P.S. BATTIPAGLIA 78-69

BRIXIA – Landi 1, Zanardi* 17, Tomasoni 2, Pinardi ne, Louka* 18, Scalvini ne, Boothe 3, Garrick* 22, Skoric* 4, Tassinari* 11. All. Cesaro

BATTIPAGLIA – Seka* 7, Potolicchio 10, Policari 14, Chiapperino ne, Catarozzo ne, Yurkevichus* 4, Chiovato ne, Johnson* 12, Domenger* 8, Ferrari* 14. All. Conte