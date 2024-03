Volley femminile, Conegliano inarrestabile, Milano si rialza, Firenze sbanca Chieri negli anticipi della 24ma di A1

Conegliano non si ferma anche con tante seconde linee in campo, Milano si sveglia e torna al successo dopo la sconfitta con Casalmaggiore e Firenze sbanca Chieri regalandosi ancora una piccola speranza di agganciare la zona playoff. Questi i verdetti del sabato si campionato che prevedeva ben tre sfide per la 24ma e terzultima giornata di serie A1.

Milano aveva assoluto bisogno di un’iniezione di fiducia e anche di una notte da seconda in classifica per ricaricare le pile in vista della difficile doppia sfida di Champions con il Fenerbahce, al termine di un periodo non semplice dove è arrivata qualche sconfitta inattesa come quella di domenica scorsa contro Casalmaggiore. In casa contro la pericolante Honda Olivero San Bernardo Cuneo le milanesi vincono 3-0 non senza qualche patema.

Parte forte l’Allianz che si appoggia su Egonu e vola sul 13-8. Cuneo non riesce a rimontare e le padrone di casa vincono senza troppi problemi il primo set 25-19 con il muro finale proprio di Egonu. Nel secondo set le meneghine si fermano e ne approfitta Cuneo per portarsi avanti 6-12. L’Allianz non si scompone e torna sotto immediatamente (11-12). Si procede in partità fino a quota 17, poi le milanesi si portano avanti 20-17 e 24-21. Enweonwu e Kubik annullano i primi due set ball ma ci pensa sempre lei, Paola Egonu, a chiudere il set 25-23.

Passata la paura l’Allianz vola sul 6-1 in avvio di terzo set ma Hall riporta sotto Cuneo fino al 9-8. le due squadre restano vicine fino al 12-11, poi Cazaute e Candi firmano il break di 5-0 che porta Milano sul 17-11. La partita finisce qui perchè Milano tiene le rivali a distanza di sicurezza e vince 25-20. Per le padrone di casa 21 punti di Egonu e 10 di Sylla. Per Cuneo solo Enweonwu in doppia cifra con 15 punti.

Il Bisonte Firenze espugna con un secco 3-0 il campo di una distratta Real Mutua Fenera Chieri e conserva ancora una piccola speranza di agganciare la zona play-off. Bregoli lascia spazio a qualche seconda linea, concedendo un po’ di riposo a Skinner (in panchina), a Malinov e Zakchaiou, a cui ha risparmiato il terzo set. Chieri è già con la mente ai playoff e Il Bisonte Firenze ne approfitta per alimentare le flebili speranze di rientrare il zona ottavo posto. La squadra toscana scende in campo con il coltello fra i denti, mentre le piemontesi, già praticamente certe del quinto posto in classifica, il coltello lo lasciano a casa. Si capisce subito quando le ospiti scattano avanti 11-6 nel primo set e non si fanno più avvicinare fino al 25-20 siglato da Ishikawa.

Nel secondo si gioca punto a punto per tutta la prima parte, poi è ancora la giapponese Ishikawa a suonare la carica per il 17-14 ma Chieri non molla e completa la rimonta a quota 23 con un attacco di Anthouli. A quel punto sale in cattedra Alessia Mazzaro che piazza due muri vincenti e regala alla squadra toscana il 2-0 (25-23). Nel terzo set Il Bisonte non si ferma e vola sul 14-8 e a quel punto mette il pilota automatico in fase cambio palla chiudendo con il punteggio di 25-19. Per Firenze 14 punti di Kipp, 12 di Alsmeier e 11 di Ishikawa. Per Chieri solo Anthouli in doppia cifra con 16 punti.

Soffre per un set ma conquista la vittoria numero 38 in stagione la Prosecco Doc Imoco Conegliano che, sospinta da una Haak implacabile, si impone 3-1 sul campo di Pesaro al termine di un match equilibrato solo a sprazzi con la Megabox Ondulati del Savio Vallefoglia. Parte forte Vallefoglia che mette in costante difficoltà un Conegliano che lascia spazio a qualche seconda linea come Lanier, Bugg e Squarcini e va subito in difficoltà trovandosi sotto 12-6. Le venete iniziano a macinare il loro gioco e sono già lì dopo pochissimo: 12-11. Le marchigiane non si fermano, mantengono un piccolo vantaggio e nel finale, sul 24-20, subiscono il ritorno delle ospiti che però si arrendono con il punteggio di 25-22.

Nel secondo set Pesaro schiuma di rabbia e scatta avanti prima 5-1 e poi 8-5. La forbice si amplia nella parte centrale del set con le venete avanti per 19-12, finale di set senza sussulti con Milano che si impone 25-17. La Prosecco Doc Imoco è abituata a non fermarsi quando riesce a rimontare ed è così anche nel terzo set con le venete che scattano avanti sul 10-5. Vallefoglia prova a rimontare e ci riesce solo nella parte finale del set quando si porta sul 22-21. Si gioca punto a punto nel finale ed è ancora Conegliano a spuntarla (25-22 con l’attacco di Haak).

Nel quarto set Conegliano prende in mano subito le operazioni e vola sul 13-4, lasciando solo le briciole alla squadra rivale. Vallefoglia non riesce più a mettere in difficoltà le rivali che proseguono sui loro ritmi e vincono 25-13 con il muro di Squarcini a siglare i tre punti per le venete già certe del primo posto in classifica. Per Conegliano 30 punti di Haak, 14 per Gennari e 12 per De Kruijf. In casa Vallefoglia 12 punti per Degradi e 10 per Scharmann.