Calendario Coppa delle Nazioni hockey pista 2024: programma 27-31 marzo, orari, tv, streaming

Manca sempre meno. Tra poco più di 48 ore si alzerà il sipario sulla Coppa delle Nazioni 2024, prestigiosa competizione di hockey su pista in programma questa settimana su parquet di Montreux (Svizzera) giunta alla sua Sessantanovesima edizione.

Gli azzurri debutteranno alle 17:00 di mercoledì 27 marzo per sfidare i padroni di casa del Montreux, squadra che proprio quest’anno celebra il suo centenario. Il giorno successivo, alle ore 15:00, è pianificata la sfida contro l’Angola, mentre venerdì 29 gli uomini di Alessandro Bertolucci affronteranno la corazzata dell’Argentina (ore 15:00).

Le semifinali si svolgeranno tutte sabato 30 marzo, mentre la sfida per il titolo si disputerà alle 21:30 di domenica 31 marzo.

Tutti i match della Nazionale saranno trasmessi sulla web tv della Federazione Italiana Sport Rotellistici, FISR TV, con esclusiva per il pubblico italiano. Di seguito tutti i dettagli.

PROGRAMMA COPPA DELLE NAZIONI HOCKEY PISTA 2024

GIRONI DI QUALIFICAZIONE

Mercoledì 27 marzo

A : 15h00 – Argentina VS Angola

A : 17h00 – Montreux HC 100è VS ITALIA

B : 19h00 – Spagna VS France

B : 21h00 – Portogallo VS Svizzera

Giovedì 28 marzo

A : 15h00 – ITALIA VS Angola

B : 17h00 – Spagna VS Svizzera

A : 19h00 – Montreux HC 100è VS Argentina

B : 21h00 – France VS Portogallo

Venerdì 29 marzo

A : 15h00 – Argentina VS ITALIA

A : 17h00 – Angola VS Montreux HC 100è

B : 19h00 – Svizzera VS France

B : 21h00 – Portogallo VS Spagna

PLAYOFF

SEMIFINALI

Sabato 30 marzo

5°/8° : 14h00 – 3A/3B VS 4A/4B

5°/8° : 16h30 – 3A/3B VS 4A/4B

1°/4° : 19h00 – 1A/1B VS 2A/2B

1°/4° : 21h30 – 1A/1B VS 2A/2B

FINALI

Domenica 31 marzo

7°/8° : 14h00 – Perdente SF 1 VS Perdente SF 2

5°/6° : 16h30 – Vincitore SF 1 VS Vincitore SF 2

3°/4° : 19h00 – Perdente SF 3 VS Perdente SF 4

1°/2° : 21h30 – Vincitore SF 3 VS Vincitore SF 4

COME SEGUIRE LA COPPA DELLE NAZIONI HOCKEY PISTA 2024

Diretta TV: non prevista

Diretta Streaming: FISR TV (geolocalizzato solo per il pubblico italiano)