Attraverso le Fiandre 2024: il percorso ai raggi X. Ultimo antipasto prima della Ronde

Ultimo antipasto prima dell’attesissima Ronde van Vlaanderen della domenica di Pasqua. Appuntamento mercoledì con la tradizionale Dwars door Vlaanderen, la Attraverso le Fiandre, giunta ormai alla 78ma edizione. Andiamo a scoprire nel dettaglio il percorso e l’altimetria.

PERCORSO ATTRAVERSO LE FIANDRE 2024

188,6 chilometri in programma, dunque un percorso breve rispetto a quello che si ritroveranno davanti i corridori nel weekend. Partenza da Roeselare ed arrivo in quel di Waregem, con dodici muri da percorrere ed ulteriori otto tratti di pavé. Nella fase centrale di gara i muri più difficili: il Knokteberg (1,1 km al 7,4%), il Kortekeer (900 metri al 6,6%), il Berg Ten Houte (1.1 km al 5.5%), il Kanerieberg (1,1 km al 8,5%) e il Knokteberg-Trieu (1.1 km al 7.4%). Attenzione soprattutto al finale con in rapida successione il Ladeuze (1.2 km al 5.3%), il Nokereberg (4o0 metri al 3,9%) e il Nokere (800 metri al 4%), seguiti dal tratto di pavé di Herlegemstraat, il tutto negli ultimi 20 chilometri di gara.