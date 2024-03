ATP Santiago, Sebastian Baez vince in rimonta contro Alejandro Tabilo ed è il re dello swing sudamericano

Una chiusura da re. Sebastian Baez ha fatto suo il titolo anche dell’ATP250 di Santiago. Dopo aver trionfato la settimana precedente a Rio de Janeiro (Brasile), l’argentino ha concesso il bis sulla terra rossa cilena, vincendo in rimonta la Finale contro il padrone di casa Alejandro Tabilo (n.39 del ranking), con il punteggio di 3-6 6-0 6-4 in 2 ore e 16 minuti di partita.

Con questo risultato Baez ha replicato quanto fatto da Cristian Garin nel 2020, ovvero vincere più di un titolo dello swing sudamericano. Si tratta per il 23enne nativo di Buenos Aires del sesto titolo in carriera, che lo proietta nel ranking alla posizione n.19 (nuovo record per lui). Un 2024 nel quale l’argentino ha vinto 16 partite e perse 4, con il quinto posto nella Race a completare il tutto.

Nel primo set le traiettorie mancine di Tabilo creano qualche problema all’argentino, che fatica soprattutto dal lato del rovescio a incidere. Baez cancella due palle break nel secondo game, ma non evita lo strappo dell’avversario nel sesto, nonostante una strenua resistenza. Il top-20 cerca una reazione immediata, costruendosi tre chance del contro-break, ma il cileno è bravo ad annullarle con grande risolutezza. Il padrone di casa, dunque, conquista la frazione sul 6-3.

Nel secondo set il livello di Baez sale e Tabilo non è in grado di stargli dietro. Con il dritto soprattutto il ragazzo di Buenos Aires fa male e obbliga il suo avversario a fare il tergicristallo. Un lavoro ai fianchi che porta al 6-0 in appena 27′ di gioco.

Nel terzo set l’inerzia è dalla parte dell’argentino che, salvata una palla break in apertura, si scatena. Nel secondo game c’è il break e nel sesto le chance per bissarlo sono ben cinque, ma Tabilo dà tutto per rimanere aggrappato alla partita. Nella fase decisiva è la tensione a farla da padrona: l’argentino trema nel momento in cui è chiamato a chiudere al servizio l’incontro, ma il cileno non conferma il contro-break, perdendo il turno in battuta e la partita sullo score di 6-4.