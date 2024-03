Ranking ATP (4 marzo 2024): Sinner n.3, crolla Berrettini, in crescita Arnaldi e Cobolli

Una nuova settimana ha inizio e al vertice del tennis mondiale poco cambia. Il serbo Novak Djokovic comanda il ranking ATP e siamo a quota 415 settimane per lui, davanti allo spagnolo Carlos Alcaraz e a Jannik Sinner. I tre, come anche gli altri giocatori di maggior rilievo, sono attesi al Sunshine Double, che andrà a definire in maniera importante la graduatoria.

Da questo punto di vista, Sinner ha potuto anche concedersi un “sorriso” per quanto accaduto a Dubai, visto il margine di vantaggio nei confronti del russo Daniil Medvedev (n.4), a -555 dall’altoatesino. Una top-10 nella quale, visti i riscontri ad Acapulco, è tornato a essere presente Casper Ruud (n.9) con la Finale in Messico e l’australiano Alex de Minaur (vincitore dell’ATP500 citato) è n.10.

RANKING ATP

Lunedì 4 marzo 2024

1 Novak Djokovic 9675

2 Carlos Alcaraz 8805

3 Jannik Sinner 8270

4 Daniil Medvedev 7715

5 Andrey Rublev 5010

6 Alexander Zverev 4950

7 Holger Rune 3720

8 Hubert Hurkacz 3405

9 Casper Ruud 3405

10 Alex de Minaur 3210

Per quanto riguarda casa Italia nello specifico, detto di Sinner, Lorenzo Musetti rimane al n.26 del ranking per le scadenze che non aveva in questo periodo rispetto al 2023, mentre Matteo Arnaldi guadagna qualche posizione ed è n.40 del mondo. Alle sue spalle troviamo Lorenzo Sonego (n.55), Flavio Cobolli (n.62) e Luciano Darderi (n.73), quest’ultimi due in grande ascesa.

In discesa invece le quotazioni di Matteo Berrettini. Come si era detto, il tennista romano avrebbe potuto perdere almeno 27 posizioni, considerando lo scarto di 90 punti legato ai quarti di finale dell’anno scorso ad Acapulco. Ebbene, si deve registrare un -29 rispetto all’ultimo aggiornamento per Matteo, da oggi n.154. Berrettini rientrerà in campo nel Challenger di Phoenix, dove lo scorso anno si fermò ai quarti, la prossima settimana e si spera riesca a risalire la china.

Di seguito il ranking degli azzurri nei primi 200:

ITALIANI TRA I PRIMI 200

Lunedì 4 marzo 2024

3. Jannik Sinner 8270

26. Lorenzo Musetti 1480

40. Matteo Arnaldi 1091

55. Lorenzo Sonego 935

62. Flavio Cobolli 880

73. Luciano Darderi 787

108. Fabio Fognini 568

123. Luca Nardi 513

122. Andrea Vavassori 477

138. Giulio Zeppieri 467

148. Matteo Gigante 450

154. Matteo Berrettini 422

157. Andrea Pellegrino 410

163. Stefano Napolitano 393

184. Mattia Bellucci 335

189. Stefano Travaglia 321

200. Franco Agamenone 301