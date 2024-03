ATP Santiago, Sebastian Baez approda alla semifinale. Eliminati Jarry e Fils

Definito il quadro dei qualificati alle semifinali dell’ATP250 di Santiago. Sulle terra rossa cilena è terminata l’avventura di Luciano Darderi. L’italo-argentino si è dovuto arrendere al mancino, padrone di casa, Alejandro Tabilo (n.51 del ranking), impostosi per 6-0 7-5. Una partita nella quale Darderi non è mai riuscito a trovare le contromisure adeguate alle giocate del suo avversario che, esaltato anche dal contesto in sé, ha sciorinato una prestazione di alto livello.

Tabilo se la vedrà, a sorpresa, contro il francese Corentin Moutet. Il pubblico cileno sperava di assistere a un derby, per la presenza di Nicolas Jarry (n.22 del mondo). Il n.1 del seeding, però, è stato sorpreso dall’estroso transalpino (n.140 del ranking), che in due tie-break si è imposto con lo score di 7-6 (5) 7-6 (3).

Dall’altra parte del tabellone prosegue la corsa in questo swing sudamericano di Sebastian Baez. L’argentino (n.21 ATP), vittorioso la settimana passata a Rio de Janeiro, ha sconfitto con il punteggio di 6-4 6-4 lo spagnolo Jaume Munar (n.70 del ranking) e se la vedrà nel penultimo atto contro l’altro iberico Pedro Martinez (n.101 del mondo).

Un accoppiamento inaspettato, dal momento che Martinez si trovava ad affrontare il talentuoso transalpino Arthur Fils (n.44 ATP). Una partita che si è decisa in tre set, favorevole all’iberico sullo score di 6-3 6-7 (5) 6-2 e per Fils una campagna in Sud America non così proficua come avrebbe sperato.