ATP Santiago, Luciano Darderi si arrende ad Alejandro Tabilo nei quarti di finale

Non c’è storia a Santiago del Cile. Luciano Darderi esce sconfitto ai quarti di finale del torneo ATP sulla terra sudamericana contro Alejandro Tabilo. Un 6-0 7-5 netto, più per meriti del padrone di casa che un meno di ottanta minuti ottiene la semifinale ed entra in top 50, attendendo il vincitore del match tra il connazionale Nicolas Jarry ed il francese Corentin Moutet.

Il cileno riesce a trovare immediatamente le contromisure per disinnescare l’esuberanza di Darderi. Dopo un primo gioco combattuto, l’italiano va al servizio ma si ritrova avanti un giocatore capace di rispondere ogni volta, senza lasciargli in minimo margine di manovra. Le due palle per il controbreak non sfruttate nel terzo gioco abbattono ulteriormente il numero 80 al mondo, che diventa sempre più confuso: è bagel in nemmeno mezz’ora.

La seconda frazione si apre con due palle break a favore di Luciano, ma dall’altra parte oggi Tabilo raggiunge picchi altissimi, andandole ad annullare. Quantomeno nel gioco successivo mette a segno il primo gioco della sua partita, ma di occasioni non ne arrivano più. E nel dodicesimo gioco, aiutato anche leggermente dalla dea bendata che gli fa andare il passante nella prima occasione e gli fa toccare leggermente la riga con uno smash apparente lungo, il padrone di casa ha due match point. Il primo è annullato da Darderi, che però sbaglia il dritto poco dopo mandando i titoli di coda alla sfida.

Nove ace a favore di Tabilo, che ha concesso 17 punti nei suoi 9 turni di servizio; Darderi paga invece un primo set davvero brutto, con cui vince solo il 33% dei suoi punti in battuta, salendo di tono nel secondo set. Ma è troppo tardi contro un avversario in estrema fiducia.