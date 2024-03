ATP Miami, Novak Djokovic conferma il forfait per il torneo in Florida

C’è la conferma. Novak Djokovic non prenderà parte al prossimo Masters1000 di Miami. La notizia sul forfait del numero uno del mondo al torneo della Florida era già stata anticipata alcuni giorni fa dal giornalista serbo Saša Ozmo (fonte autorevole) attraverso un post sulla piattaforma Social, X. Si era in attesa di una conferma ufficiale rispetto alla rinuncia di Nole, per l’evento in programma dal 20 al 31 marzo.

Djokovic si è affidato ai canali social per comunicare le motivazioni, dopo la clamorosa sconfitta nel terzo turno a Indian Wells contro Luca Nardi: “Ciao Miami! Sfortunatamente non giocherò il MiamiOpen quest’anno. In questa fase della mia carriera, sto bilanciando il mio programma privato e professionale. Mi dispiace di non poter incontrare alcuni dei fan migliori e più appassionati del mondo. Non vedo l’ora di giocare a Miami in futuro!“.

Hi Miami!

Unfortunately I won’t be playing the @MiamiOpen this year. At this stage of my career, I’m balancing my private and professional schedule. I’m sorry that I won’t experience some of the best and most passionate fans in the world. I’m looking fw competing in MI in future!

— Novak Djokovic (@DjokerNole) March 16, 2024