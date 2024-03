ATP Miami, Sinner e Alcaraz rivivono lo scambio del 2023. Lo spagnolo: “E’ stato frustrante”

Non ci sono dubbi che lo scambio dell’anno scorso a Miami tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz sia rimasto nel cuore e nel cervello degli appassionati. Una serie di prodezze da parte dell’uno e dell’altro, con lo spagnolo finito due volte a terra nel tentativo di far proprio il punto, costretto però alla resa sul passante strepitoso dell’italiano con il rovescio incrociato.

Ne hanno parlato i diretti interessati in un simpatico intervento su Tennis Tv, in cui Sinner si è prestato molto più al racconto di quanto accaduto, descrivendo i punti con grande precisione, mentre lo spagnolo ha fatto un po’ un’analisi di quello scambio, dandoci un connotato molto personale.

“Quando Jannik gioca così è davvero molto molto difficile batterlo. Io avevo giocato in maniera perfetta, ma alla fine ho perso il punto perché lui ha trovato un passante davvero incredibile. Ho rivisto molte volte questo scambio e ammetto che sia stato frustrante. Mi piacerebbe riviverlo, ma stavolta vorre vincerlo io (sorride, ndr)“, le parole dell’iberico.

Di seguito il video:

“I remember every single shot”

One year on, @carlosalcaraz & @janniksin relive their breathtaking point of the year at the #MiamiOpen! pic.twitter.com/zncEivOePP

— Tennis TV (@TennisTV) March 22, 2024