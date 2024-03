ATP Miami, Daniil Medvedev regola Jarry: semifinale contro Sinner venerdì

Daniil Medvedev ha giocato il suo miglior tennis in questo torneo e probabilmente in tutte le due settimane del Double Sunshine. Vittoria convincente quella del russo nei quarti di finale del Masters 1000 di Miami su Nicolas Jarry: finisce 6-2 7-6 (7) in favore del numero 4 del mondo, che continua a cercare di difendere il titolo dello scorso anno: affronterà Jannik Sinner giovedì nell’undicesimo atto di questa rivalità. Il russo ha vinto le prime sei sfide, l’altoatesino le ultime quattro, tra cui la storica finale all’Australian Open rimontando due set.

Medvedev è partito fortissimo e, a differenza di tante altre occasioni, non ha avuto passaggi a vuoto. Subito molto centrato e in palla al servizio (appena quattro punti persi in tutto il primo set), imperforabile nello scambio, con Jarry che spesso è stato costretto a forzare soluzioni ed a sbagliare. Il pubblico si è messo a sostenere il cileno ed il moscovita ha tratto energia da questa situazione, vincendo il parziale per 6-2.

Molto più equilibrio nel secondo set: non c’è stata nessuna palla break se non una chance per Jarry sul 5-5. Il tennista sudamericano ha alzato notevolmente la sua efficacia con la prima di servizio: dal 9 su 14 del primo set (64%) al 21 su 24 del secondo (88%). Il tiebreak è stato giocato molto bene da entrambi, il cileno ha preso un vantaggio andando sul 5-3, ma Medvedev ha rimontato e vinto sul 9-7 al terzo match point, dopo non aver chiuso sul 6-5 e servizio sciupando tutto con un dritto in rete.

Statistica chiave quella che ha indicato i gratuiti di Medvedev: sono stati appena 14 in tutto il match. Jarry come suo solito ha provato ad essere aggressivo ed ha trovato 25 vincenti contro gli 11 del russo, ma ha commesso 32 errori non forzati.