ATP Miami, Matteo Arnaldi: “Partita più semplice del previsto contro Fils, mi trovo bene sui campi in Florida”

Matteo Arnaldi ha iniziato piuttosto bene la propria avventura nel Masters1000 di Miami (Stati Uniti). Sul cemento della Florida il tennista romano si è imposto con il punteggio di 6-3 6-4 contro il francese Arthur Fils (n.37 ATP). Una partita ben gestita dal ligure, al cospetto di una versione del transalpino non così brillante come lo stesso azzurro si aspettava.

“È stata una partita più semplice del previsto. Lui non ha giocato benissimo, mi è parso un po’ scarico, non come nelle altre partite in cui ho giocato contro di lui, ricordando quel match durissimo agli US Open dell’anno scorso che ho vinto al quinto set“, le parole di Arnaldi a Sky Sport.

“Da parte mia, le sensazioni sono ottime. Mi sento molto bene. Dopo aver fatto una bella settimana di preparazione, venendo da Indian Wells, mi sono adattato alle condizioni e sono soddisfatto di come ho portato in porto la partita. Bisogna sempre aggiungere delle cose al proprio tennis, altrimenti avanti non si va ed è quello che sto cercando di fare. A Los Cabos avevo giocato male, ad Acapulco un po’ meglio, a Indian Wells ho espresso un buon tennis, ma mi sono ritrovato contro un avversario molto forte come Alcaraz dall’altra parte del campo“, ha concluso Arnaldi.

Nel prossimo turno il giocatore italiano affronterà Alexander Bublik e sarà una sfida molto interessante contro l’eccentrico tennista kazako, dotato tecnicamente ma non così solido mentalmente.