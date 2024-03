ATP Miami 2024: ci sarà anche Lorenzo Musetti. Il toscano in volo verso la Florida

Lorenzo Musetti giocherà il Masters 1000 di Miami. A confermare questa notizia è stato lo stesso tennista toscano, che ha postato una storia sul proprio profilo Instagram, dove raccontava di essere in volo verso la Florida. La presenza del numero 24 del mondo era comunque in dubbio, visto che solo cinque giorni fa è diventato per la prima volta papà, con la nascita di suo figlio Ludovico.

Il nativo di Carrara aveva lasciato la California la scorsa settimana proprio per tornare a casa dalla compagna Veronica, ormai prossima al parto. Dopo la splendida notizia della nascita di Ludovico, Musetti ha deciso di partire oggi per Miami dove si gioca il secondo Masters 1000 dell’anno.

Il tennista toscano ha sfruttato anche la possibilità del bye al primo turno, visto che è la testa di serie numero 23, giocando dunque direttamente dal secondo contro il vincente del match tra il russo Roman Safiullin e l’argentino Diego Schwartzman, con il russo nettamente favorito. In caso di vittoria di Safiullin, sarebbe il terzo incrocio in carriera con l’azzurro, che ha sempre perso nelle prime due sfide giocate a Bergamo (challenger) nel 2019 e lo scorso anno in Cina a Chengdu.

Musetti sicuramente vorrà dedicare un bel risultato al figlio appena nato in una stagione finora complicata per il toscano, che aveva ritrovato la vittoria dopo alcuni mesi proprio a Indian Wells nel primo turno contro Denis Shapovalov. Successivamente poi l’azzurro era stato sconfitto in due set dal danese Holger Rune. L’obiettivo a Miami è quello di raggiungere nuovamente almeno il terzo turno, dove dovrebbe esserci la sfida con l’americano Ben Shelton.