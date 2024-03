ATP Miami, Luciano Darderi si arrende in tre set a Denis Shapovalov

Si chiude già al primo turno il Masters1000 di Miami per Luciano Darderi. L’azzurro si arrende a Denis Shapovalov, che tenta una difficile ripresa dopo essere crollato oltre la centesima posizione al mondo, con il punteggio di 6-3 6-7 6-4. L’azzurro riesce comunque a ben figurare sul non amato cemento contro un giocatore per talento da primi dieci-quindici al mondo, che affronterà Stefanos Tsitsipas in un interessante duello tra rovesci a una mano al secondo turno.

Il primo set si mette subito male per Darderi, che si ritrova contro uno Shapovalov che appare subito ispirato. Con un paio di punti da spellarsi le mani il canadese si procura palle break a profusione, Luciano risponde a tono ma deve arrendersi alla quinta chance con un doppio fallo. L’azzurro non trova spiragli per poter recuperare, anche per l’alto numero di vincenti dell’ex top 10 che con tre punti spettacolari si prende il doppio break. Darderi trova la forza di recuperare metà del margine, ma Shapovalov torna centrato e provoca due errori dell’azzurro che si arrende sul 6-3.

Il break conquistato nel finale del primo set ha però regalato qualche certezza in più a Darderi, che continua comunque a soffrire nei suoi turni di servizio, ma riesce sempre a tamponare le iniziative del suo avversario. Che piano piano capisce però che non sarà una passeggiata, poiché Luciano riesce sempre più spesso ad impensierirlo in risposta. Si arriva al tiebreak: il doppio fallo è un campanello d’allarme per Shapovalov, dopo aver recuperato il minibreak arriva un errore ed una gran risposta dell’azzurro, che sfrutta la prima occasione e manda la contesa al terzo.

Dopo una pausa di oltre cinque minuti Darderi è consapevole dei suoi mezzi, ma Shapovalov ha riordinato le idee. Il canadese va vicino al break in apertura sciupando due opportunità, ma si rifà due game dopo iniziando a giocare a rete togliendo il tempo all’azzurro. Il set va così avanti senza intoppi per l’ex top 10, aiutato anche dal servizio quando ci possono essere dei problemi. Luciano è bravo a salvare un match point sul proprio servizio, ma deve deporre le armi nel gioco successivo.

Shapovalov gioca una partita iperaggressiva, fatta di 54 vincenti sui 119 punti vinti in tutta la partita, e viene aiutato anche dai sedici ace ottenuti e dal 20/27 a rete, offrendo una sola palla break in tutta la partita.