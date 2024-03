ATP Madrid, sette italiani presenti nell’entry-list. Sinner guida la truppa tricolore, c’è anche Berrettini!

È stata comunicata l’entry-list del quarto Masters1000 della stagione, che si disputerà sulla terra rossa della Caja Magica di Madrid (Spagna). Un torneo particolare che risente delle particolari condizioni ambientali e dove il rimbalzo della palla è particolarmente alto e rapido. Non è un caso che spesso giocatori, per caratteristiche, più adatti al cemento si siano espressi bene in questo contesto.

Un elenco di grande rilievo, guidato dall’attuale n.1 del mondo Novak Djokovic e dove lo spagnolo Carlos Alcaraz (n.2 del ranking) andrà in cerca della terza affermazione consecutiva. Risponderà all’appello l’elite del tennis mondiale, ivi compreso Rafa Nadal, che sfrutterà la regola del ranking protetto per essere nel tabellone principale.

In casa Italia la pattuglia è particolarmente numerosa. Jannik Sinner guida la truppa tricolore di cui fanno parte anche Lorenzo Musetti, Matteo Arnaldi, Lorenzo Sonego, Flavio Cobolli, Luciano Darderi e Matteo Berrettini. Per Sinner un’occasione per sfatare una sorta di tabù, visto che a Madrid, anche per allergie varie, non è mai riuscito a esprimersi al meglio delle proprie possibilità nonostante la velocità del campo possa essere un fattore favorevole.

Interessante poi la presenza di Berrettini, sfruttando anch’egli la regola del ranking protetto. Un torneo che in passato ha regalato grandi soddisfazioni al romano, capace di raggiungere la Finale nel 2021, persa in tre set contro il tedesco Alexander Zverev.