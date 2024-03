ATP Indian Wells, Sinner/Sonego e Bolelli/Vavassori nel torneo di doppio. Prove olimpiche in California

Un interesse particolare non lo avrà solo il singolare nel Masters1000 di Indian Wells, ma anche il torneo di doppio. Il prestigioso evento in California non sarà solo importante per dare punti alle coppie che vogliono conquistare la qualificazione per le ATP Finals di Torino, ma anche per testarsi in vista delle Olimpiadi di Parigi 2024. Non stupisce, infatti, che nel tabellone ci siano coppie con questo obiettivo in testa.

Jannik Sinner, Andrey Rublev e Alex de Minaur (tennisti presenti in top-10) hanno, infatti, deciso di iscriversi con compagni della stessa nazionalità: l’altoatesino sarà con Lorenzo Sonego, ricomponendo l’accoppiata magica della Coppa Davis, mentre Rublev con Karen Khachanov e de Minaur con Alexei Popyrin.

Curioso, in questo senso, che i due azzurri menzionati affronteranno proprio Rublev/Khachanov al primo turno e sarà un confronto molto interessante. Giusto ricordare anche la presenza dell’altro doppio italiano, formato da Simone Bolelli e Andrea Vavassori che ambisce a posizioni di vertice nel ranking e anche a partecipare ai Giochi in Francia.

Finalisti agli Australian Open 2024, l’emiliano e il piemontese giocheranno contro Nys/Zielinski e vorranno far valere le loro qualità.

TABELLONE DOPPIO ATP INDIAN WELLS 2024

1. Bopanna / Ebden [1] vs Gille / Vliegen

2. Mahut / Roger-Vassellin vs Davidovich / Mies

3. Khachanov / Rublev vs Sinner / Sonego

4. Eubanks / Shelton vs Granoll / Zeballos [5]

5. Gonzalez / Skupski [4] vs Cerundolo / Norrie

6. Fritz / Lehecka vs Lammons / Withrow

7. Nys / Zielinski vs Bolelli / Vavassori

8. Humbert / Martin vs Murray / Venus [8]

9. Krawietz / Puetz [7] vs Bublik / Mannarino

10. Arevalo / Pavic vs Jarry / Purcell

11. Auger-Aliassime / Korda [WC] vs Glasspool / Rojer

12. De Minaur / Popyrin vs Ram / Salisbury [3]

13. Gonzalez / Molteni [6] vs Seggerman / Trhac [WC]

14. Johnson / Paul [WC] vs Koolhof / Mektic

15. Dimitrov / Evans vs Melo / Zverev

16. Griekspoor / Hurkacz vs Dodig / Krajicek [2]