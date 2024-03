ATP Indian Wells, critiche sulla qualità delle palle da gioco in California. Roddick dice la sua

Andy Roddick entra a gamba tesa sulla problematica legata alla qualità delle palline da gioco a Indian Wells. Ci sono critiche da parte di tanti addetti ai lavori sull’impatto che gli oggetti sferici possono avere sul fisico degli atleti. Si tratta di un tema affrontato già più volte e nel corso del Masters1000 è tornato d’attualità.

Secondo il parare di Roddick, le condizioni delle palle sono molto peggiorate rispetto a quanto già notato in altri tornei del massimo circuito internazionale. Ci sono, a detta dell’ex giocatore americano, segnali evidenti di deterioramento già dopo alcuni minuti in allenamento. Una situazione definita “surreale” dallo statunitense e causa di problemi di vario genere per i tennisti.

Si dubita, infatti, della possibilità di garantire condizioni di gioco eque e ottimali per i protagonisti in campo. La critica di Roddick è una sorta di invito nei confronti dei gestori del torneo e dei produttori a riflettere sugli standard richiesti per l’uso da parte di professionisti al fine di preservarne l’integrità.

“Ho ricevuto due messaggi da due dei migliori allenatori del mondo nell’ultima ora che parlano di quanto siano pessime le palle a Indian Wells. A quanto pare, questo è stato dopo solo alcuni minuti di riscaldamento. Come mai questo problema non è stato risolto nel tempo?“, le considerazioni di chi aveva nel servizio un fiore all’occhiello.