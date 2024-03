ATP Indian Wells, Fabio Fognini deve cedere in due set al coriaceo Baez nel 2° turno

Si ferma al secondo turno l’avventura a Indian Wells di Fabio Fognini. Il ligure, inserito nel tabellone principale grazie a una wild card, ha dovuto alzare bandiera bianca al cospetto della regolarità di Sebastian Baez (n.19 del ranking). Un po’ di rammarico c’è per la gestione di alcuni punti da parte del ligure (n.108 ATP), ma alla fine la maggior consistenza dell’argentino ha avuto la meglio. Baez, dunque, approda al terzo turno dove incontrerà il padrone di casa Taylor Fritz (testa di serie n.12).

Nel primo set comincia meglio Fognini. Trovando ottime soluzioni a cambiare il ritmo, Fabio crea qualche disagio al sudamericano, che fatica soprattutto lungo la diagonale di rovescio. E’ un po’ così che arriva il break del terzo game, purtroppo però il servizio non è amico del tennista di Arma di Taggia, che a zero perde il proprio turno alla battuta nel sesto gioco. Si va in lotta e il nostro portacolori è prima abile a salvare una pericolosa palla break nell’ottavo game, ma poi non sfrutta ben tre palle break nell’undicesimo. Poco pragmatismo pagato a caro prezzo da Fognini, che smarrisce nuovamente la via al servizio, cedendo sullo score di 7-5.

Nel secondo set il ligure non si gioca al meglio qualche chance nel terzo game e nel sesto subisce il break. Nel gioco successivo ci sono due palle del contro-break, ma nuovamente Fabio non è sufficientemente pragmatico. La battuta continua a farlo penare, dovendo salvare un match-point nell’ottavo game, e nel nono Baez chiude senza patemi sul 6-3.

Leggendo le statistiche, si comprendono i problemi alla battuta di Fognini, con il 44% di prime in campo e il 46% dei punti vinti con la seconda rispetto al 70% dell’argentino. Oltre a questo, solo 8 vincenti a fronte di 16 gratuiti, mentre il sudamericano è in attivo nel rapporto winners/errori non forzati pari a 15/13.