ATP Indian Wells, Djokovic si complica la vita ma batte Vukic: per lui Nardi al terzo turno

E sono quattrocento. Novak Djokovic fa cifra tonda nei Masters1000: il numero 1 al mondo ottiene la vittoria numero 400 in carriera in questa tipologia di tornei battendo l’australiano Aleksandar Vukic al debutto di Indian Wells. Con più problemi di quanto ci si potesse attendere alla vigilia: il serbo ci mette due ore e venti per avere ragione del suo avversario cedendo anche il secondo set, con il punteggio di 6-2 5-7 6-3, ma sarà al suo posto per affrontare Luca Nardi al terzo turno.

Nole è al ritorno sul cemento californiano dopo cinque anni d’assenza e ci mette pochi minuti a fare gli onori di casa, prendendosi il break in maniera immediata e sfiorando il 3-0 pesante. Vukic si salva ed entra in partita da lì, ma il numero 1 al mondo non offre nulla al servizio e chiude la prima frazione.

Nel secondo set Djokovic abbassa un po’ la linea dell’attenzione, permettendo così a Vukic di dire la propria e prendersi un break in apertura inaspettato. Nole non sfrutta tre occasioni in fila per rimettersi in carreggiata, ma lo fa subito dopo, nel quinto gioco; sembra dunque il preludio ad una chiusura più combattuta ma agevole, ma invece l’australiano mette i bastoni tra le ruote al suo illustre avversario, rispondendo a tutti e mandando tutti al terzo con un gran riflesso.

Peccato che però Nole torna poi sui suoi livelli, tornando in sé dopo una gran risposta. Urlaccio dei suoi e nel quinto gioco, facendo muovere il numero 69 al mondo si prende il break riuscendo a rimettere la testa avanti. Vukic perde le speranze e perde il servizio per la quinta volta in partita, alzando definitivamente bandiera bianca.

Djokovic ha messo a segno 11 ace, anche se contornati da 5 doppi falli, ma è un dato a sottolineare la sua forza odierna: il numero di punti vinti sulla seconda di Vukic. Sono addirittura 32 i punti conquistati in questi frangenti sui 44 totali.