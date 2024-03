ATP Indian Wells 2024, Luca Nardi cede con rimpianti a David Goffin: niente main draw

David Goffin approda nel tabellone principale di Indian Wells: sconfitto Luca Nardi con il punteggio di 7-6(4), 5-7, 6-4 in quasi tre ore di partita. Un match con qualche rimpianto per l’azzurro, che ha pagato i troppi passaggi a vuoto avuti bei momenti più importanti.

Il primo set è spettacolare e intenso, ma anche da montagne russe, come successo nelle ultime sfide tra questi due giocatori. Sprazzi di gran tennis, ma anche passaggi a vuoto. Goffin parte meglio con un break immediato che lo porta sul 3-0, Nardi riesce a rientrare sul 3-2, ma perde nuovamente il servizio. Da 5-2 si riporta sul 5-5 e si approda quindi il tiebreak dopo che il marchigiano non riesce a sfruttare un 15-30 nell’undicesimo game: è il belga a vincere un set in cui ha avuto più occasioni, avendo più solidità nei punti che contano.

Anche il secondo set è ricco di emozioni e colpi di scena: Goffin va avanti 2-1 e servizio e sembra fare uno scatto verso la vittoria, ma Nardi rientra subito e va a servire per il set sul 5-3. Il pesarese non sfrutta questa possibilità facendosi brekkare in maniera dolorosa, ma rimedia sul 6-5, quando si prende di prepotenza il break e il parziale con un meraviglioso game in risposta condito da due splendidi dritti d’anticipo a sventaglio.

Nel terzo l’inizio segue l’ordine dei servizi, ma l’equilibrio si spezza nel quinto game, quando Nardi perde il game di servizio da 30-0 con quattro errori di dritto consecutivi che lo mettono in una condizione difficile nel match. Da qui in avanti ricomincia la fase pazza del match: l’azzurro recupera il break con un super game in risposta, ma perde nuovamente il servizio sul 3-3 facendosi rimontare da 40-15 e sprecando quattro palle per il 4-3. Stavolta il break è fatale e Goffin non concede più nulla.