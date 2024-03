Sara Errani qualificata ad Indian Wells: l’avversaria che affronterà al primo turno

Sara Errani continua ad inseguire il sogno della quinta partecipazione ai Giochi Olimpici e si qualifica per il main draw del WTA 1000 di Indian Wells 2024, dopo aver battuto nell’ordine la serba Aleksandra Krunic 7-5 6-1 e l’australiana Arina Rodionova con un netto 6-4 6-0 nel tabellone cadetto sul cemento californiano del BNP Paribas Open.

La n.100 del ranking mondiale può già ritenersi soddisfatta del suo torneo, in attesa di sfidare al primo turno del tabellone principale una quattro volte campionessa Slam del calibro di Naomi Osaka. Il sorteggio non ha sorriso sicuramente all’azzurra, chiamata ad una vera e propria impresa per avere la meglio sulla 26enne giapponese.

Osaka è rientrata nel circuito ad inizio 2024 dopo aver saltato integralmente la scorsa stagione per la gravidanza. La nipponica ha già vinto Indian Wells nel 2018, inoltre si è imposta per 6-1 6-3 nell’unico scontro diretto ufficiale con la nostra portacolori andato in scena a Miami nel lontano 2016. La sfida si disputerà con ogni probabilità nella giornata di domani.