ATP Indian Wells 2024: Luca Nardi batte nettamente Terence Atmane e si avvicina alla qualificazione

Luca Nardi entra nel turno decisivo delle qualificazioni al Masters 1000 di Indian Wells, il primo dell’anno. Il pesarese supera con un netto 6-4 6-0 il francese Terence Atmane e, adesso, troverà il belga David Goffin: i due si sono divisi i precedenti giocati ad Astana (2° turno di qualificazioni, per l’italiano) e a Roma (1° turno, per il belga).

Molto importante per tutto il match è l’andamento del primo game, che dura 16 punti e che, dopo quattro chance non sfruttate, Nardi riesce a vincere portando a casa la quinta di esse. Il risultato è che Atmane va in rottura prolungata, e l’azzurro sale fin sul 5-1. Lì, improvvisamente, rischia di fermarsi: subisce un break, poi vede il francese guadagnare altre due chance di rientrare, ma, al terzo set point, è Nardi che chiude.

Di qui in avanti è strada libera per il marchigiano, che non concede più nessuno sconto ad Atmane. Un break, poi un altro e un altro ancora e il 6-0 arriva puntuale, pur con un piccolissimo (e comunque difficilmente influente) brivido in formato palla del 5-1 a favore del francese.

A sfavore di Atmane vanno tanti numeri: i 7 doppi falli e un deficitario 39% di prime in campo, anche se nemmeno il dato di Nardi è eccezionale qui: 53%. Per il pesarese, però, conta tanto il 78% sulla seconda contro il 31% del suo avversario.