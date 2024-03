ATP Indian Wells 2024, Andrea Vavassori batte nettamente Dzumhur e approda al turno decisivo delle quali!

Andrea Vavassori comincia alla grande il suo percorso nel Masters 1000 di Indian Wells! Un percorso che lo porterà a giocare il doppio insieme a Simone Bolelli per cercare di accumulare altri punti in vista delle Finals, ma il primo obiettivo è provare a entrare in tabellone in singolare.

Il torinese ha superato nettamente il numero 155 del mondo ed ex top 30 Damir Dzumhur con il punteggio di 6-4 6-3, offrendo una prestazione convincente e rimanendo pressoché sempre in controllo della partita. L’azzurro ha preso subito un break di vantaggio nel primo set, salvo poi farsi recuperare da 2-0 a 2-2. Poi però ecco che è arrivato il passaggio a vuoto del bosniaco nel decimo game che è valso di fatto il primo set.

Andamento per certi versi simile nel secondo set, con il break in favore dell’italiano sul 2-1, il contro-break immediato e un altro break sul 4-2 che poi è stato decisivo ai fini del parziale. Una prova solida al servizio per Vavassori, che ha ceduto la battuta solo in due occasioni, ha messo in campo sette ace e ha vinto il 79% di punti con la prima. Domani l’avversario al turno decisivo sarà lo statunitense Ethan Quinn, giustiziere di Quentin Halys.