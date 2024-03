ATP Indian Wells 2024, Carlos Alcaraz: “Ero nervoso prima del match con Maroszan, ma ho fatto tutto bene”

C’era curiosità e attesa per la sfida tra Carlos Alcaraz e Fabian Maroszan negli ottavi di finale del Masters 1000 di Indian Wells. Lo spagnolo è riuscito a prendersi la rivincita sul magiaro, che lo aveva sconfitto a sorpresa lo scorso anno sulla terra rossa di Roma, in uno degli upset più clamorosi della stagione passata. Anche per questo motivo l’incontro odierno aveva un significato ulteriore ed Alcaraz stavolta non ha concesso nulla all’avversario, imponendosi con un duplice 6-3.

Il numero due del mondo ha poi commentato a fine partita, partendo anche dalle sensazioni pre-match: “Onestamente ero nervoso prima della partita, non mentirò. Giocare contro uno che ti ha battuto non è mai facile. Ricordavo che nella partita di Roma non ho avuto occasioni. Oggi è stato difficile approcciare la partita, ma sono davvero contento di come l’ho fatto“.

Alcaraz prosegue sull’andamento della partita: “Ho iniziato abbastanza bene. Oggi sapevo quello che dovevo fare meglio rispetto a quello che era successo a Roma. Dopo un ottimo primo set, ho continuato a spingere anche nel secondo set. Mi sono imposto che non dovevo lasciargli il pallino del gioco e penso di aver fatto tutto abbastanza bene”.

Adesso per Alcaraz ci sarà l’ennesima sfida con Alexander Zverev, con lo spagnolo ed il tedesco arrivati alla nona sfida giocata tra loro. Anche questa si tratta di una rivincita per il numero due del mondo, che è stato battuto da Zverev nei quarti dell’ultimo Australian Open.