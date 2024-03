A che ora Sinner-Dimitrov stasera in tv: programma finale ATP Miami. Ma occhio alla partita prima…

Jannik Sinner affronterà Grigor Dimitrov nella finale del Masters 1000 di Miami. Il tennista italiano affronterà il talentuoso giocatore bulgaro, cercando di alzare il terzo trofeo stagionale dopo l’apoteosi agli Australian Open e il sigillo al torneo ATP 500 di Rotterdam. Il fuoriclasse altoatesino, capace di surclassare Daniil Medvedev in semifinale, insegue la vittoria che gli permetterebbe di diventare il numero 2 al mondo, scavalcando lo spagnolo Carlos Alcaraz nel ranking ATP.

Il 22enne dovrà però prestare la massima attenzione contro un avversario decisamente ostico e in forma strepitosa, visto che negli ultimi giorni ha liquidato nell’ordine Hubert Hurkacz, Carlos Alcaraz e Alexander Zverev. Il nostro portacolori vuole mettere in bacheca il primo titolo in Florida, dopo aver già perso due atti conclusivi contro Hubert Hurkacz e Daniil Medvedev. Dall’altra parte della rete troverà un ex numero 3 del circuito, tornato allo splendore dei giorni migliori.

L’appuntamento è per domenica 31 marzo. L’inizio è previsto non prima delle ore 21.00 italiane (le ore 15.00 locali). La sessione incomincerà alle ore 18.30 italiane (le ore 12.30 locali) con la finale del doppio femminile tra Kenin/Mattek-Sandin e Dabrowski/Routliffe. Al termine di questa partita, e non prima delle ore 21.00, toccherà a Jannik Sinner. Dunque la partita con l’altoatesino in campo potrebbe iniziare anche dopo.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Sinner-Dimitrov, finale del Masters 1000 di Miami. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis; in diretta streaming su Sky Go, NOW, Tennis Tv; in diretta live testuale su OA Sport. Gli orari sono italiani (a Miami sono sei ore indietro rispetto a noi).

CALENDARIO SINNER-DIMITROV, FINALE MASTERS 1000 MIAMI

Domenica 31 marzo

Secondo match dalle ore 18.30 e non prima delle ore 21.00 Jannik Sinner vs Grigor Dimitrov – Diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis

A partire dalle ore 18.30, sul Campo Centrale, si giocherà la finale di doppio femminile tra Kenin/Mattek-Sandin e Dabrowski/Routliffe. Al termine, e non prima delle ore 21.00, toccherà a Jannik Sinner.

PROGRAMMA SINNER-DIMITROV: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Tennis (canale 203), per gli abbonati.

Diretta streaming: Sky Go, NOW, Tennis Tv, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.