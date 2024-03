Atletica, Zaynab Dosso tra le favorite nella semifinale dei 60 ai Mondiali indoor! Avversarie, corsia, orario

Obiettivo finale. Zaynab Dosso, dopo aver superato brillantemente le batterie in mattinata, sarà una delle protagoniste più attese al via della seconda semifinale dei 60 metri femminili ai Campionati Mondiali indoor 2024 di atletica leggera, che si svolgerà questa sera all’Emirates Arena di Glasgow (Scozia, Gran Bretagna).

La primatista italiana della distanza non è stata particolarmente fortunata nel sorteggio delle semifinali, trovandosi con ogni probabilità nella heat più equilibrata e competitiva almeno per quanto riguarda le prime tre posizioni. Ricordiamo che la qualificazione in finale viene garantita direttamente alle migliori due di ciascuna serie, mentre gli ultimi due slot verranno distribuiti tramite i tempi di ripescaggio tra tutte le batterie.

Dosso, che correrà nella sesta corsia, dovrà vedersela in primis con due avversarie di alto profilo come la statunitense Aleia Hobbs (vanta un personale mostruoso di 6.94) e la giamaicana Shashalee Forbes (in stagione ha ottenuto un 7.03), senza sottovalutare però la barbadiana Tristan Evelyn (7.10 quest’anno). L’emiliana punterà dunque al primo o al secondo posto, con in alternativa la concreta possibilità di qualificarsi grazie ad un buon tempo in ottica ripescaggio.

A CHE ORA LA SEMIFINALE DI ZAYNAB DOSSO

Sabato 2 marzo, ore 20.53.

SEMIFINALE 60 METRI CON ZAYNAB DOSSO AI MONDIALI INDOOR: CORSIE E AVVERSARIE

1. Magdalena Stefanowicz (Polonia, 7.19 di personale e di stagionale)

2. Tristan Evelyn (Barbados, 7.10, 7.10)

3. Shashalee Forbes (Giamaica, 7.03, 7.03)

4. Aleia Hobbs (USA, 6.94, 7.02)

5. Zaynab Dosso (Italia, 7.02, 7.02)

6. Zoe Hobbs (Nuova Zelanda, 7.13, 7.15)

7. Orlann Oliere (Francia, 7.15, 7.17)

8. Jael Bestuè (Spagna, 7.18, 7.18)

COME VEDERE LA SEMIFINALE DI ZAYNAB DOSSO IN TV E STREAMING.

Diretta tv: Rai 2, gratis e in chiaro.

Diretta streaming: Rai Play, gratis.

Diretta Live testuale: OA Sport.