Atletica, Thea Lafond sfonda i 15 e vince il triplo! La piccola Dominica festeggia ai Mondiali Indoor

Thea Lafond ha conquistato la medaglia d’oro nel salto triplo ai Mondiali Indoor 2024 di atletica leggera. Storico trionfo per la piccola Dominica, isola nei Caraibi con una popolazione di poco superiore alle 70.000 persone. La 29enne nativa di Roseau, già quinta agli ultimi due Mondiali all’aperto e quarta nell’ultima rassegna iridata in sala, è riuscita a fare saltare il banco con un balzo di assoluto rilievo tecnico.

Thea Lafond ha sfondato il muro dei 15 metri per la prima volta in carriera (il suo personale assoluto era di 14.90, firmato la scorsa estate durante la rassegna iridata outdoor di Budapest) e si è imposta con la misura di 15.01 (miglior prestazione mondiale stagionale), timbrata al secondo assalto dopo un iniziale 14.41. Una volta trovato quel volo, la caraibica non si è più presentata in pedana e ha osservato da vicina la gara delle avversarie, festeggiando poi la vittoria.

Medaglia d’argento al collo della cubana Leyanis Perez Hernandez (14.90 metri alla quarta prova), che è riuscita a precedere la spagnola Ana Peleteiro-Compaoré (14.75 alla quinta). Giù dal podio le statunitensi Keturah Orji (14.36 alla seconda) e Jasmine Moore (14.15 alla prima). Va ricordato che era assente la formidabile venezuelana Yulimar Rojas, dominatrice assoluta della specialità: aveva vinto gli ultimi tre Mondiali Indoor, nel suo palmares anche quattro ori iridati all’aperto e l’apoteosi delle Olimpiadi Tokyo, senza dimenticarsi del record del mondo (15.74 metri).