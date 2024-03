Atletica, Hamish Kerr domina la finale mondiale di salto in alto: 2.36 e world lead per il neozelandese

Si chiude con un risultato abbastanza sorprendente la seconda finale (l’ultima della sessione mattutina) della terza giornata dei Campionati Mondiali indoor 2024 di atletica leggera, in corso di svolgimento all’Emirates Arena di Glasgow (in Scozia). Nella gara maschile di salto in alto è arrivato infatti il netto successo di Hamish Kerr, con un margine di addirittura 8 cm sui primi inseguitori.

Il 27enne neozelandese, già bronzo nell’ultima edizione della rassegna iridata al coperto di Glasgow 2022, ha sfoderato la miglior prestazione della carriera firmando la nuova world lead stagionale ed eguagliando il record dell’Oceania con un fantastico 2.36 saltato al secondo tentativo (in precedenza aveva deciso di passare i 2.34 dopo aver fallito la prima prova a quella quota).

Kerr ha ritoccato il suo primato personale di 2 cm, stabilendo comunque il nuovo record oceanico in sala. Mondiale di livello medio-basso per tutti gli altri concorrenti in gara, con il podio che è stato completato dall’americano Shelby McEwen e dal sudcoreano Sanghyeok Woo, rispettivamente argento e bronzo con 2.28 metri (entrambi hanno superato la misura al secondo colpo, ma l’asiatico in precedenza aveva collezionato più nulli dello statunitense). Da segnalare la giornata no dell’ucraino Andrii Protsenko, ultimo con un solo salto valido a 2.15 in terza prova.