Atletica, Giada Carmassi torna in azzurro dopo 9 anni e avanza ai Mondiali Indoor. Veronica Besana eliminata

Una qualificazione e un’eliminazione per l’Italia in occasione delle batterie dei 60 ostacoli femminili ai Mondiali Indoor. Giada Carmassi ha sorpreso in positivo, staccando il biglietto per le semifinali di questa sera. La 29enne friulana, tornata in Nazionale dopo addirittura nove anni di assenza, ha corso in 8.03 (miglior tempo italiano dell’anno) e ha migliorato di quattro centesimi il proprio personale corso due mesi fa a Udine. La nostra portacolori ha chiuso al terzo posto alle spalle dell’olandese Nadine Visser (7.85 per l’argento europeo in carica, già bronzo iridato nel 2018) e dell’australiana Michelle Jenneke (7.97).

Veronica Besana si era presentata a Glasgow con grandi ambizioni, soprattutto dopo aver corso in 8.05 a Belgrado un paio di settimane fa (record italiano under 23). L’azzurra ha sofferto nel finale della propria serie e ha chiuso al quinto posto con il tempo di 8.15 (passavano le prime tre classificate di ogni batteria e i sei migliori tempi di ripescaggio). La 21enne lombarda ha assistito da lontano alla passeggiata della bahamense Devynne Charlton (7.93 per la primatista mondiale), chiudendo alle spalle anche della spagnola Xenia Benach (8.08), della danese Mette Graversgaard (8.10) e della slovacca Viktoria Forster (8.10).

Il miglior crono della sessione è stato firmato dalla polacca Pia Skrzyszowska (7.80) davanti alla francese Cyréna Samba-Mayela (7.81), terza la già citata Visser, a seguire la statunitense Masai Russell (7.89), la britannica Cindy Sember (7.89) e l’irlandese Sarah Lavin (7.90).