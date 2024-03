Atletica, Tamberi a Tenerife, Tortu corre vicino a Jacobs, Fabbri con Weir: i raduni dei big azzurri

I big italiani stanno muovendo i primi passi verso l’intensa stagione all’aperto, che prevede gli Europei di Roma a inizio giugno e le Olimpiadi di Parigi 2024 nel cuore dell’estate. Tante stelle del movimento tricolore sono impegnate negli importanti raduni primaverili, a partire da Gianmarco Tamberi. Il Campione Olimpico e del Mondo di salto in alto ha scelto Tenerife (Spagna) per un training camp tra il 27 marzo e l’8 aprile, la sua unica gara prima della rassegna continentale è prevista per il 28 maggio a Ostrava (Repubblica Ceca).

Filippo Tortu si allenerà per un mese a Montverde (Florida, USA), non lontano dalla sede abituale di Marcell Jacobs: il Campione Olimpico e argento iridato della 4×100 si aggregherà poi al gruppo di velocisti azzurri che raggiungerà Miami a fine aprile in vista delle World Relays. Leonardo Fabbri, argento mondiale all’aperto e bronzo iridato indoor nel getto del peso, ha selezionato l’ormai abituale Stellenbosch (Sudafrica) insieme a Zane Weir (Campione d’Europa al coperto), dove resteranno fino al 22 aprile.

Ayomide Folorunso, primatista italiana dei 400 ostacoli, ha scelto Potchefstroom (Sudafrica) fino al 14 aprile, tra l’altro insieme agli ottocentisti Catalin Tecuceanu e Simone Barontini. Alture del Marocco (nello specifico a Ifrane) per Yeman Crippa, primatista italiano di maratona e Campione d’Europa dei 10.000 metri.