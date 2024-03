Atletica, Sofiia Yaremchuk torna in gara dopo il record italiano: chilometraggio ridotto a Reggio Emilia

Sofiia Yaremchuk si appresta a tornare in gara dopo aver firmato il record italiano nella mezza maratona (1h08:27 tre settimane fa a Napoli). La primatista italiana di maratona (2h23:16 lo scorso dicembre a Valencia) sarà impegnata nella 10 km di Reggio Emilia, in programma domenica 17 marzo. L’azzurra, già qualificata alle Olimpiadi di Parigi 2024 sui 42,195 km, ha scelto questo appuntamento sulle strade emiliane per scaldare la gamba in vista degli Europei di Roma e dei Giochi nella capitale francese.

Sofiia Yaremchuk vanta un personale di 32:06 sulla distanza, realizzato nel 2021 a Lens. L’obiettivo è quello di avvicinare il record italiano detenuto da Nadia Battocletti (31:36 il 10 settembre scorso a Pescara). Al via anche Anna Arnaudo e Yassin Bouih, reduce dal terzo posto ai Campionati Italiani di cross.