Atletica, saltatori azzurri in raduno tra Formia e Castelporziano: presenti anche Furlani e Diaz

Entra nel vivo la preparazione in vista degli appuntamenti principali della stagione all’aperto per l’atletica leggera, con l’Italia che vuole dare seguito agli ottimi risultati delle gare indoor invernali anche negli eventi clou del 2024: i Campionati Europei casalinghi a Roma (7-12 giugno) e soprattutto i Giochi Olimpici di Parigi (1-11 agosto).

Lunedì 18 marzo comincerà un periodo di allenamenti collettivi per i saltatori azzurri, impegnati in un doppio stage tra Formia (Latina) e Castelporziano (Roma). Presenti tra gli altri al Centro di preparazione olimpica di Formia l’argento mondiale indoor del lungo Mattia Furlani (che si unirà al raduno dal 21 marzo) ed il leader globale stagionale del triplo Andy Diaz.

Selezionati anche i triplisti Andrea Dallavalle e Dariya Derkach, rispettivamente argento europeo outdoor e in sala. Al Centro Sportivo delle Fiamme Gialle si alleneranno invece gli astisti, tra cui la primatista nazionale indoor (e finalista mondiale a Budapest) Elisa Molinarolo ed il campione europeo Under 20 Simone Bertelli. Prenderanno parte ai raduni anche i multiplisti Sveva Gerevini e Dario Dester, per migliorare nelle specialità di salto.

CONVOCATI RADUNO ITALIA SALTATORI

Alto, lungo, triplo: Andrea Dallavalle, Dario Dester, Andy Diaz, Mattia Furlani, Filippo Randazzo, Stefano Sottile, Dariya Derkach, Erika Furlani, Sveva Gerevini, Elena Vallortigara, Veronica Zanon.

Asta: Simone Bertelli, Federico Bonanni, Ivan De Angelis, Dario Dester, Maria Roberta Gherca, Sonia Malavisi, Elisa Molinarolo, Great Nnachi.