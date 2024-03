Atletica, Meslek rilancia: “Obiettivo finale a Parigi 2024, poi dal 2025 cambio specialità”

Ossama Meslek ha firmato il record italiano dei 1500 metri indoor durante l’inverno, correndo in 3:35.63. L’azzurro è stato ospite di Sprint2u, trasmissione del canale YouTube di OA Sport, e si è soffermato sulla sua assenza ai Mondiali Indoor: “All’inizio della stagione, con il mio tecnico, abbiamo pensato di non fare i Mondiali Indoor. Agli Europei di Cross ho avuto dei problemi di salute, ho perso 3-4 settimane di allenamenti e poi sono andato in raduno. Ho fatto un buon lavoro di test, abbiamo deciso di fare tre gare in sei giorni a livello indoor e sono andate bene, ma era già stato deciso di non andare ai Mondiali Indoor“.

Il 27enne ha poi proseguito: “La cosa bella di questo record italiano è che siamo tutti molti amici, è una cosa bellissima dell’atletica italiana di adesso e stiamo andando tutti molto forte. Ho iniziato a correre un po’ tardi, quando avevo 17 anni. Mi piaceva l’atletica e vedere i progressi, sono migliorato ogni anno e nel 2019 ho fatto gli Europei Under 23 e sono arrivato ottavo. Nel 2020 e nel 2021 ho avuto dei problemi con gli infortuni. Con il cambio di allenatore ho avuto una bellissima stagione nel 2022 e lì ho fatto un salto“.

Ossama Meslek si è laureato in ingegneria meccanica in Gran Bretagna: “I miei genitori sono marocchini, sono nato a Vicenza, siamo tornati in Marocco per il lavoro del mio papà nel 2000 e siamo rimasti lì fino al 2007, e poi siamo andati in Inghilterra dove sono sempre rimasto, vivo a Leeds. A luglio 2023 sono entrato nell’Esercito e voglio ringraziare tanto per il sostegno, mi aiutano in tutti i modi, sono orgoglioso di essere un atleta militare nel gruppo sportivo dell’Esercito“.

Ossama Meslek ha raccontato la sua settimana tipo: “Lunedì faccio due corse, tipo 15 km mattina e 8 km al pomeriggio. Martedì faccio un lavoro di pista di qualità. Mercoledì più o meno sempre due corse, 18 km al mattino e 10 km al pomeriggio. Giovedì mattina faccio un lavoro di medio, 1600, 5000 e 2×1600, mentre il pomeriggio faccio salite. Sto facendo tanti lavori aerobici. Venerdì palestra e 8 km piano, sabato altro lavoro aerobico e domenica il lungo. Mi alleno tutti i giorni e provo a stare sempre sullo stesso carico, per il giorno di riposo magari spostiamo la palestra al sabato e prendiamo il venerdì. Ci alleniamo all’aperto, ogni anno facciamo soltanto due o tre lavori indoor. A Leeds ci sono tanti atleti di qualità, qui c’è l’Università. Mi alleno sempre con altre persone“.

Gli obiettivi sono molto chiari: “Puntare alla finale agli Europei è il minimo che possiamo fare e speriamo di poter fare la stessa cosa alle Olimpiadi. Ora abbiamo dodici settimane di carico e spero di fare tante cose“. Possibile un futuro in un’altra specialità: “Penso che posso anche essere forte sui 5000 metri, perché quando facciamo i test risulta che sono un atleta che può fare le distanze lunghe. Voglio fare le Olimpiadi sui 1500 metri, ma l’anno prossimo ci sarà la possibilità di fare i 5000 metri. Penso che debutterò a Savona il 15 maggio“. Di seguito il VIDEO dell’intervista a Ossama Meslek.