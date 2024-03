Atletica, Mattia Furlani si commuove: “Sognavo questa medaglia. Merito di mia mamma”

Mattia Furlani, sulla scia di un fantastico avvio di stagione, conferma i suoi progressi anche nel primo grande evento internazionale dell’anno e conquista una strepitosa medaglia d’argento nel salto in lungo ai Campionati Mondiali indoor 2024 di atletica leggera, in corso di svolgimento all’Emirates Arena di Glasgow (Scozia, Gran Bretagna).

Il 19enne reatino ha sfidato alla pari il fuoriclasse greco Miltiadis Tentoglou, eguagliando infatti il suo miglior salto (8.22 al primo tentativo) e pagando dazio solamente per una seconda misura inferiore (8.19 per l’ellenico, 8.10 per l’azzurro), mentre il podio è stato completato in terza posizione dal giamaicano Carey McLeod con 8.21.

“È incredibile, soprattutto la gara alle 10.00 di mattina contro il campione olimpico. Una medaglia, la mia prima medaglia di questo calibro, è pazzesco, un sogno, frutto di tanto lavoro fatto in queste settimane. Ringrazio tutti coloro che hanno seguito il mio percorso e bisogna solo proseguire su questa strada“, il primo commento a caldo in mixed zone di un commosso Furlani.

“Da Budapest ho acquisito molta esperienza in queste gare importanti, mi fa tanto piacere aver raggiunto un risultato del genere, con tutto il lavoro che abbiamo svolto è veramente incredibile. L’ho sognato veramente tanto e raggiungerlo è un’altra cosa, sono veramente contento. Voglio ringraziare in primis mamma, è lei che mi ha fatto raggiungere questo risultato, è stata una gara incredibile“, aggiunge il nostro portacolori ai microfoni della Rai.