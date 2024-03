Atletica, Catalin Tecuceanu si accoda a Garcia e va in finale ai Mondiali Indoor: si lotta per le medaglie sugli 800

Catalin Tecuceanu si è qualificato alla finale degli 800 metri ai Mondiali Indoor 2024 di atletica leggera. Il mezzofondista italiano ha raggiunto l’obiettivo minimo della vigilia, anche perché si è presentato a Glasgow (Gran Bretagna) forte della miglior prestazione mondiale stagionale (1:45.00 corso otto giorni fa a Madrid). Il 24enne proverà a battagliare per le medaglie nell’atto conclusivo in programma domani sera, al suo primo grande appuntamento che conta in campo internazionale dopo non aver ottenuto grandissimi riscontri nella passata stagione.

Catalin Tecuceanu ha preso la seconda posizione nella propria semifinale già nel corso del primo giro, accodandosi allo spagnolo Mariano Garcia. Il nostro portacolori ha tenuto il ritmo dell’iberico per tre tornate, ma sul rettilineo conclusivo è andato un po’ in difficoltà, riuscendo comunque a chiudere in seconda piazza con il tempo di 1:48.13, a tre decimi da Garcia (1:47.83). L’azzurro si è tenuto alle spalle lo svedese Andreas Kramer (1:48.14) e lo statunitense Isaiah Harris (1:48.18), che hanno tentato il sorpasso negli ultimi metri rispettivamente all’interno e all’esterno, non riuscendo nel proprio intento.

L’italo-rumeno potrebbe essere un po’ affaticato dal doppio turno disputato nel giro di ventiquattro ore, l’auspicio è che abbia conservato un po’ di energie per la grande sfida di domani. Mariano Garcia ha proprio impressionato vincendo la semifinale in grande scioltezza, ma attenzione anche agli uomini provenienti dall’altra semifinale: il belga Eliott Crestan (1:45.08), lo statunitense Bryce Hoppel (1:45.08) e il francese Benjamin Robert (1:45.28). Eliminati l’atteso marocchino Abdelati El Guesse (1:45.45) e l’ambizioso spagnolo Mohamed Attaoui (1:45.68), fuori l’algerino Mohamed Ali Gouaned.