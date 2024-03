Perché Furlani non ha vinto l’oro ai Mondiali? Cosa conta a parità di misura nel salto in lungo

Mattia Furlani ha conquistato la medaglia d’argento nel salto in lungo ai Mondiali Indor. L’azzurro è salito sul secondo gradino del podio, pur avendo firmato la stessa misura del vincitore della gara, ovvero il greco Miltiadis Tentoglou. L’azzurro si è reso protagonista di un eccellente balzo in apertura da 8.22 metri, prontamente pareggiato dal Campione Olimpico e del Mondo. Nei successivi cinque tentativi, i due duellanti non hanno migliorato quel riscontro e allora per decidere il trionfatore si è dovuti andare a vedere la seconda miglior misura ottenuta dagli sfidanti.

Il regolamento prevede infatti che il pari merito venga sciolto andando a confrontare il secondo riscontro ottenuto, in caso di ulteriore pareggio si va a vedere il terzo risultato e via dicendo. Tentoglou ha saltato 8.19 all’ultimo tentativo, Furlani si è fermato a 8.10 in occasione della quarta prova. Il greco aveva già vinto prima di esibirsi in chiusura, visto che vantava un 8.15 alla quarta prova e anche un 8.11 alla quinta.

FURLANI vs TENTOGLOU, LE MISURE A CONFRONTO

PRIMA MISURA: Furlani 8.22 (al primo tentativo), Tentoglou 8.22 (al primo tentativo).

SECONDA MISURA: Furlani 8.10 (al quarto tentativo), Tentoglou 8.19 (al sesto tentativo).

TERZA MISURA: Furlani 8.04 (al quinto tentativo), Tentoglou 8.15 (al quarto tentativo).

QUARTA MISURA: Furlani 7.91 (al secondo tentativo), Tentoglou 8.11 (al quinto tentativo).

QUINTA MISURA: Furlani 7.86 (al terzo tentativo), Tentoglou 7.94 (al secondo tentativo).

SESTA MISURA: nessuna (entrambi hanno commesso un nullo).