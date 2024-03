Atletica, Mattia Furlani fa tremare il dio Tentoglou: argento ai Mondiali Indoor, seconda misura beffarda

Mattia Furlani ha conquistato una splendida medaglia d’argento nel salto in lungo ai Mondiali Indoor 2024 di atletica leggera. Il giovane fuoriclasse italiano ha brillato sulla pedana di Glasgow, meritandosi il primo podio in un grande evento internazionale tra i seniores. Il 19enne ha battagliato alla pari con il dominatore assoluto della specialità, ovvero il greco Miltiadis Tentoglou: entrambi hanno infatto firmato un balzo da 8.22 metri in apertura, ma l’ellenico ha prevalso in virtù di una seconda migliore misura (8.19 contro 8.10) al termine di una gara al cardiopalma in cui i due grandi favoriti della vigilia non si sono risparmiati.

L’azzurro si era presentato all’appuntamento forte della miglior prestazione mondiale stagionale, ovvero gli 8.34 metri saltati due settimane fa agli Assoluti di Ancona. Il Campione Olimpico e del Mondo, invece, era fermo agli 8.26 timbrati in scioltezza ai suoi Nazionali. Il nostro portacolori ha sognato in grande e ha seriamente fatto tremare un uomo che negli ultimi sei anni ha sempre trionfato (ad eccezione di due grandi eventi, sempre ai Mondiali outdoor, nel 2019 e nel 2022). Il primatista italiano in sala festeggia dopo i sigilli ottenuti agli Europei Under 18 nel 2022 e agli Europei Under 20, sempre all’aperto. Mattia Furlani ha portato a casa la sua quinta misura in carriera (8.44 ventoso lo scorso anno a Savona, il già citato 8.34 ad Ancona, 8.24 del trionfo al Meeting di Hengelo nel 2023. 8.23 per il sigillo continentale di categoria a Gerusalemme).

La finale diretta (per i concorsi non sono previste qualificazioni in questi Mondiali Indoor) è stata palpitante, con il ribattezzato Spider Man a fare sognare tutto il Paese. Furlani stampa 8.22 saltando per settimo, subito dopo tocca a Tentoglu che pareggia i conti. Al secondo assalto il laziale si ferma a 7.91, l’ellenico si spinge a 7.91 e lo sorpassa in virtù della seconda miglior misura. Terzo tentativo interlocutorio (7.86 contro un nullo), poi Furlani opera il sorpasso: 8.10 metri alla quarta prova e balza al comando per la seconda misura. L’avversario non si fa sorprendere e un minuto dopo replica prontamente: 8.15 e contro-sorpasso. Furlani non demorde, ma si ferma a 8.04 e l’ellenico timbra 8.11.

L’azzurro tenta il tutto per tutto all’ultimo affondo, quando è già certo almeno della medaglia d’argento: va lontanissimo, ma è nullo di mezzo piede e Tentoglou sigilla l’oro con 8.19 (questa sarà la seconda miglior misura, contro 8.10 dell’italiano). Podio completato dal giamaicano Carey McLeod, che si è fermato a un solo centimetro dai due rivali (8.21 alla quinta) precedendo il tedesco Simon Batz (8.06) e lo statunitense Jarrion Lawson (8.06). Mattia Furlani ha lanciato l’ennesimo segnale del suo talento sconfinato e con questo risultato si lancia con grandissimo entusiasmo verso gli Europei di Roma a inizio giugno e le Olimpiadi di Parigi nel cuore dell’estate, dove a questo punto è lecito sognare in grande.