Atletica, Lorenzo Patta: “10 velocisti per 4 posti? La concorrenza aiuta a vivere: alle Olimpiadi per ripeterci”

Lorenzo Patta ha conquistato la medaglia d’oro alle Olimpiadi di Tokyo 2020 e l’argento ai Mondiali di Budapest 2023 con la 4×100. Il frazionista della staffetta tricolore si è esaltato ai Giochi con Marcell Jacobs, Fausto Desalu e Filippo Tortu, mentre nella rassegna iridata ha fatto la differenza con Jacobs, Tortu e Rigali. Il prossimo obiettivo sarà quello di brillare agli Europei di Roma, con chiaramente la vista sulle Olimpiadi di Parigi 2024.

Lorenzo Patta si è espresso proprio sulla rassegna continentale nella capitale: “Una grandissima emozione gareggiare in casa. Cercherò di dare il massimo agli Europei e di ottenere un grande risultato“. Il sardo si è poi fermato sulle proprie attitudini: “Mi piace la staffetta e lavorare, mi metto a disposizione e imparo dai più grandi. Ci sto riuscendo abbastanza bene“.

La concorrenza è enorme per ottenere uno dei quattro posti in staffetta: “Dieci velocisti per quattro posti? Non temo la competizione, anzi aiuta a vivere meglio e a dare il massimo in allenamento, anche nei raduni. Anche l’oro di Tokyo era complicato, lo stesso sarà a Parigi. Da campioni in carica faremo il massimo per ripeterci“.