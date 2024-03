Atletica, Jacob Kiplimo per il bis ai Mondiali di Cross. Aregawi e Cheptegei lo sfidano a Belgrado

Jacob Kiplimo sarà il grande favorito della prova maschile ai Mondiali 2024 di Cross, che andranno in scena sabato 30 marzo a Belgrado (Serbia). L’ugandese difenderà il titolo conquistato lo scorso anno e sfiderà nuovamente i due rivali battuti nel 2023: l’etiope Berihu Aregawi e il connazionale Joshua Cheptegei, già trionfatore nel 2019 e tre volte Campione del Mondo sui 10.000 metri. Attenzione anche al keniano Sabastian Sawe, Campione del Mondo di mezza maratona.

Il primatista mondiale dei 21,097 km si è imposto nel corso di questa stagione alla 10 km di Valencia e ai campionati nazionali di cross. Cheptegei ha invece recentemente corso in 26:53 sui 10 km a Laredo e vuole diventare un plurivincitore iridato in questa specialità, come hanno fatto in passato Kenenisa Bekele, Paul Tergat e Geoffrey Kamworor. Aregawi è invece il primatista mondiale dei 5 km e quest’anno ha vinto il prestigioso Cross di Eigobar.

Gli etiopi Dinkalem Ayele, Chimdessa Debele e Boki Diriba potrebbero essere degli outsider al pari dei keniani Ishmael Kipkurui (l’anno scorso impostosi tra gli under 20) e Nicholas Kipkorir. Tra gli europei i migliori dovrebbero essere gli spagnoli Thierry Ndikumwenayo e Aaron Las Heras.